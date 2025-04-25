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Elektrik akımına kapılan kızını kurtarmaya çalışırken feci şekilde can vermişlerdi! Dehşet anları ortaya çıktı

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Begüm Özkaynak

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 6 yaşındaki çocuk ile annesinin sulama kanalında elini yıkarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Üstün (6) elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

anne-kiz

OLAY İLGİLİ 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, olay yeri yakınlarında bir doğalgaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirildi. Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan anne kızı hayattan koparan olayın görüntüleri an be an bir güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye elektrik çarpması anne kız
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