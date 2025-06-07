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Elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le ilgili son durum açıklaması: "Durumu kritik..."

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'e ileri yaşam destek uygulandığını ve ardından yanıt alındığını belirtti. Zeyrek'in genel durumunun ise kritik olduğu aktarıldı.

Elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le ilgili son durum açıklaması: "Durumu kritik..."

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, oturduğu sitenin havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULANDI VE ARDINDAN YANIT ALINDI"

Prof. Dr. Topçu, "Doğru bilgilendirme amacıyla ara ara basın mensuplarıyla toplantılar yapacağız. Başkan Ferdi Zeyrek'e dün gece elektrik çarpması sonucu önce bulunduğu yerde 112 ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık 20 dakika süren kalp-akciğer canlandırma (resüsitasyon) uygulandı. Daha sonra hastanemize getirildi. Acil serviste yaklaşık 50 dakika süren ileri yaşam desteği uygulandı ve ardından yanıt alındı. Bu yanıtın alınmasının ardından hasta yoğun bakım ünitesine yatırıldı ve tedavisine devam edildi" dedi.

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"HASTANIN GENEL DURUMU KRİTİK"

Prof. Dr. Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bakım sürecinin başlangıcında, Ferdi Zeyrek’in kalp ve akciğer fonksiyonlarının desteklenmesi için EKG cihazına bağlandı. Bu amaçla Şehir Hastanesi’nden de bir cihaz temin edildi. EKG takibiyle iyi yanıt alındı. İdeal çıkış parametreleri açısından, hasta başında kateterizasyon yapılarak müdahale amaçlı replasman diyalizi uygulandı. Diyaliz ile hastanın bazı parametrelerinde iyileşme sağlandı. Bunlar olumlu gelişmelerdir. Tabii ki yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreçtir; her an değişiklik olabilir. Hastanın genel durumu kritik olmakla birlikte, kurumumuzda yapılması gereken tüm işlemler büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.
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Tedavi sürecinde sadece tek bir ekip değil; beyin cerrahları, nöroloji, anestezi, yoğun bakım, kardiyoloji ve kalp-damar cerrahlarından oluşan multidisipliner bir ekip birlikte çalışmaktadır. Şu anda net bir şey söylemek doğru olmaz. Durum kritik ve gelişmeler olabilir. Bu aşamaya gelinmiş olması bizler için sevindirici bir gelişmedir. Özellikle daha önce herhangi bir kardiyak rahatsızlığının olmaması ve hastanın genç olması, uygulanan canlandırma işlemlerine geç yanıt alınmasına rağmen olumlu etkide bulunmuştur."
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CHP MANİSA İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise “Başkanımız çok güçlü. Bu gücüyle yeniden ayağa kalkacak. Hep birlikte mikrofonların karşısında yeniden konuşacağız. Ona olan inancımız sonsuz. Hep ona inandık, o da bizi hiç yarı yolda bırakmadı. Bundan sonra da yarı yolda bırakmayacağına dair inancımızla, tüm dualarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gelişmeler oldukça tekrar bir araya geleceğiz" diye konuştu.

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(DHA)

05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Manisa CHP hastane Ferdi Zeyrek
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