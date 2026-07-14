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Elektrik direğinden kaynaklı yangın 3 dönümlük alanı küle çevirdi

Bilecik’te elektrik direğinden kaynaklandığı belirtilen yangın 3 dönümlük alanı küle çevirdi.

Elektrik direğinden kaynaklı yangın 3 dönümlük alanı küle çevirdi

Yangın Bilecik’e bağlı Selbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangınının elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına jandarmaya bağlı 2 asayiş timinde görevli 8 personelin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 3 arazözle müdahale edildi. Havadan ve karadan sürdürülen koordineli çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Orman İşletme Şefliği soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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