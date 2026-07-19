Elektrik direğine tırmanan ayı telef oldu

Trabzon’un Çaykara ilçesinde elektrik direğine tırmanan bir ayı, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.Olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde elektrik direğine tırmanan bir ayı, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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