Elektrikli bisiklet ve cep telefonu gasbeden zanlılar tutuklandı

Olay, 10 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. ve A.H. Abdülhamit Arravi’nin bıçak zoruyla elektrikli bisikletini ve cep telefonunu gasbedip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yüreğir Devriye ekipleri, Abdülhamit Arravi’den söz konusu şüphelilerin nereye doğru kaçtığını öğrendi.

Devriye ekipleri Akıncılar Mahallesi ara sokaklarında F.K. ve A.H.’yi çaldıkları elektrikli bisikletle yakaladı. Arravi’nin teşhisiyle şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki zanlı da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır