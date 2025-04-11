HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elektrikli bisiklet ve cep telefonu gasbeden zanlılar tutuklandı

Adana’da bıçak zoruyla elektrikli bisiklet ve cep telefonu gasbeden 2 şüpheli Yüreğir polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elektrikli bisiklet ve cep telefonu gasbeden zanlılar tutuklandı

Olay, 10 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. ve A.H. Abdülhamit Arravi’nin bıçak zoruyla elektrikli bisikletini ve cep telefonunu gasbedip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yüreğir Devriye ekipleri, Abdülhamit Arravi’den söz konusu şüphelilerin nereye doğru kaçtığını öğrendi.
Devriye ekipleri Akıncılar Mahallesi ara sokaklarında F.K. ve A.H.’yi çaldıkları elektrikli bisikletle yakaladı. Arravi’nin teşhisiyle şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki zanlı da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hafif ticari araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltıHafif ticari araçta kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Macahel Vadisi’nde çığ ve heyelan aynı anda meydana geldiMacahel Vadisi’nde çığ ve heyelan aynı anda meydana geldi

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den 'KAP' açıklaması! Kulübün bir kısmı yabancılara satıldı

F.Bahçe'den 'KAP' açıklaması! Kulübün bir kısmı yabancılara satıldı

Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...

Böyle bir maç 40 yılda bir oynanır! F.Bahçe'yi elemişlerdi, başlarına gelmeyen kalmadı...

İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu ilk kez açıkladı

İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu ilk kez açıkladı

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı!

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı!

Gıdada yeni skandal! Bakanlık ifşa etti

Gıdada yeni skandal! Bakanlık ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.