Elektrikli süpürge çok ses çıkarıyor ne yapmalıyım, nedeni nedir?

Elektrik süpürgesinde yüksek sesin birkaç nedeni olabilir. En yaygın olanlar tıkanmış filtreler, hortum veya fırçanın engellenmesiyle ilgilidir. Ayrıca toz birikmesi veya motorun aşınması da gürültü seviyesini artırabilir. Filtreyi temizlemek, hortumu kontrol etmek ve fırçayı düzeltmek bu tür sorunları genellikle çözer. Eğer bu adımlar işe yaramazsa motoru ya da diğer parçalarda bir problem olup olmadığını kontrol ettirmek gerekir.

Elektrikli süpürge çok ses çıkarıyor, ne yapmalıyım?

Elektrikli süpürgenin fazla ses çıkarmasının birkaç yaygın nedeni olabilir. Öncelikle hortum, fırça başlığı veya filtrede tıkanmalar olabilir. Toz ve kir birikmesi hava akışını engelleyerek motorun daha fazla ses yapmasına neden olabilir. Bu durumda süpürgenin filtresini temizlemek, hortumu kontrol etmek ve fırçayı düzenli olarak temizlemek faydalı olacaktır. Ayrıca süpürgenin dış kısmında sıkışmış yabancı cisimler de gürültüyü artırabilir.

Bir diğer olasılık ise motorun aşınmasıdır. Motorun içindeki parçalar zamanla yıpranabilir ve bu da süpürgenin daha fazla ses çıkarmasına yol açabilir. Eğer tıkanıklık giderildikten sonra ses devam ediyorsa motorun kontrol edilmesi gerekebilir. Düzenli bakım ve temizlik süpürgenin verimli çalışmasını ve daha sessiz olmasını sağlar.

Elektrikli süpürge çok ses çıkarıyor nedeni nedir?

Elektrikli süpürge çok ses çıkarıyor ise genellikle hortumda veya fırça başlığında tıkanmalar olabilir. Bu tıkanmalar hava akışını engeller ve motorun daha fazla ses çıkarmasına yol açar. Hortumu ve fırçayı kontrol edip temizlemek faydalı olacaktır. Bir diğer olasılık süpürgenin filtresinin tıkanmış olmasıdır. Kirli filtreler hava akışını zorlaştırarak yüksek sesle çalışmasına neden olabilir. Filtreyi temizlemek ya da değiştirmek sesin azalmasına yardımcı olabilir.

Elektrikli süpürge çok ses çıkarıyorsa motorun aşınması da bir diğer potansiyel sebeptir. Motorun içindeki parçalar zamanla yıpranabilir ve bu da süpürgenin gürültülü çalışmasına neden olabilir. Bu durumda motorun incelenmesi gerekebilir. Yüksek ses devam ederse süpürgenin teknik servise götürülmesi önerilir.