Elektrikli süpürgeden yanık kokusu geliyor, ne yapmalıyım? Elektrikli süpürgeden yanık kokusu neden gelir?

Elektrikli süpürgelerden gelen yanık kokusu, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Filtrelerin dolması, hava akışını engelleyen tıkanıklıklar veya motorun zorlanması bu sorunun başlıca sebepleridir. Tıkanıklıklar giderildiğinde sorun çözülmezse motor arızası gibi daha ciddi bir durum söz konusu olabilir. Bu durumda cihazın zarar görmemesi için hemen kapatılması ve teknik servis desteği alınması önemlidir.

Elektrikli süpürgeden yanık kokusu gelmesi

Yanık kokusu süpürge motorunun aşırı ısınması, filtrelerin tıkanması veya hortumda hava akışını engelleyen bir sorun nedeniyle ortaya çıkabilir. Filtrelerin dolu olması, hava kanallarının tıkanması, motorun zorlanmasına ve ısınmasına yol açar. Fırçaların aşınması veya sıkışması da sürtünme nedeniyle kokuya sebep olabilir. Ayrıca elektrik aksamındaki gevşek bağlantılar veya kısa devreler de yanık kokusuna neden olabilecek diğer etkenlerdir.

Elektrikli süpürgeden yanık kokusu geliyor, ne yapmalıyım?

Yanık kokusu süpürge motorunun fazla ısınmasından, filtrelerin tıkanmasından veya hortumda bir engel olmasından kaynaklanabilir. İlk olarak filtreleri ve hortumu kontrol etmek önemlidir. Eğer tıkanıklık varsa temizlenmeli, hava akışı yeniden sağlanmalıdır. Ayrıca aşırı toz birikimi motorun ısınmasına yol açabileceği için düzenli temizlik yapılmalıdır.

Tıkanıklık olmadığı hâlde koku devam ediyorsa motor, elektrik bağlantıları veya fırçalar zarar görmüş olabilir. Bu gibi durumlarda süpürgeyi kullanmaya devam etmek daha ciddi sorunlara yol açabilir. Sorunun çözülmesi için cihazı kapatıp teknik servise götürmek en güvenli yaklaşımdır.

Elektrikli süpürgeden yanık kokusu neden gelir?

Süpürgeden yanık kokusu gelmesinin başlıca nedeni motorun aşırı ısınmasıdır. Bunun yanı sıra filtrelerin tıkanması, hava akışını engelleyerek motorun daha fazla güç harcamasına ve ısınmasına yol açabilir. Hortumda veya hava kanallarında birikmiş toz ve kir de benzer bir etki yaratabilir. Fırçaların sıkışması ya da aşınması sonucu oluşan sürtünme de yanık kokusuna sebep olabilir. Elektrik aksamında meydana gelen kısa devre veya gevşek bağlantılar da bu durumun diğer muhtemel kaynaklarıdır.