Elektronik kağıt ekran (E-Ink) nedir, hangi cihazlarda kullanılır?

Aynı isimli şirket tarafından üretilen E-ink ifadesinin Türkçe dilindeki karşılığı elektronik mürekkeptir. Elektronik mürekkep, 1997 yılından kullanıma sunulmuş ve günümüzde de kullanılmaya devam eden bir üründür. Temelleri 90'lı yıllarda atılmış aradan geçen zaman içinde geliştirilerek ve kullanım alanı git gide daha da genişletilerek bugünkü son halini almıştır.

E-ink nedir?

E-ink teknolojisi, günden güne dijital ekranlar arasında en çok tercih edilen bir teknoloji haline gelmektedir. E-kitap okurları başta gelmek üzere çeşitli hedeflere yönelik olarak geliştirilen bu teknolojinin birçok avantajı da bulunmaktadır. 1990’lı yılların sonlarına doğru temelleri atılan e-ink teknolojisi, kağıda benzer bir sanal ekran meydana getirme hedefi ile geliştirilmiştir.

Çalışma prensiplerine göre e-ink ekranları diğer ekran teknolojilerinden çok farklı olarak çalışmaktadır. Elektronik kağıt ekran adı ile de bilinen bu ekranlar genel olarak beyaz ve siyah pigment parçacıklarından meydana gelmektedir. Ancak daha sonraki süreçte geliştirilmiş ve günümüzde renkli görseller de ortaya çıkmaya başlamıştır.

E-kitap ekranı başta gelmek üzere çeşitli hedefler doğrultusunda geliştirilen elektronik kağıt ekranlardaki mikro kapsüller polimer bir zar ile çevrilidir. Bu zar pigment parçacıklarının serbest bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Her bir kapsül ise belli bir ekran pikselini temsil etmektedir.

Kapsüllerin küçük boyutları ile yüksek hassasiyetli yer değiştirme yetileri sayesinde bu ekranlar yüksek çözünürlük deneyimi sunmaktadır. Avantajlarından bazıları ise şunlardır: