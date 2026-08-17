Eleştirilere meydan okudu: Ferrari'nin ilk elektriklisi rekor fiyata alıcı buldu!

Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli aracı, eleştirilere meydan okuyarak 40 milyon dolara satıldı ve açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil oldu.

DAYTONA SP3'ÜN REKORUNU KIRDI

Nefes'te yer alan habere göre otomobil üreticisi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Monterey Otomobil Haftası'nda Sotheby's'in hayır amaçlı düzenlediği Luce "özel yapım" açık artırmasının, Ferrari'nin özel olarak tasarlanmış Daytona SP3'ünün 26 milyon dolara satıldığı geçen yılki rekoru kırdığını açıkladı.

Ferrari, Mayıs ayında 636.356 dolar fiyat etiketiyle Luce'yi tanıtmıştı. Bu aracın tanıtımı, eleştiri dalgasına ve şirketin hisse senedi fiyatında düşüşe neden olmuştu. Bu araç, Ferrari'nin içten yanmalı motorlu spor otomobil geleneğinden bir kopuşu işaret ediyordu.

TASARIMINDA APPLE'IN ESKİ ÇALIŞANININ İMZASI VAR

"Özel yapım" otomobiller, alıcının kesin özelliklerine göre özelleştirilmiş, türünün tek örneği araç olarak bilinirken model, Apple'ın eski tasarım şefi ve iPhone ve iMac'in arkasındaki önemli isimlerden Jony Ive tarafından kurulan LoveFrom stüdyosu ile birlikte tasarlanmıştı. Bu otomobil, 1.000 beygirin üzerinde gücü dört kapıyla birleştiriyor.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Mayıs ayında modelin eski ve yeni müşterilerden sipariş aldığını söylemişti.

O dönemde, "Ferrari Luce'nin diğer üreticilerden gördüğünüz elektrikli otomobillerle hiçbir ilgisi yok. Onu görüp sürmeniz gerekiyor ki, kopyalanmadığını anlayasınız - ne iç tasarımı, ne dış tasarımı, ne de performansı" demişti.