Eleştirmenlerden ve izleyicilerden yüksek not almıştı: Pluribus'un jeneriğinde alışılmadık uyarı!

Yapay zekânın sinema ve televizyon endüstrisindeki etkisi giderek büyürken, bazı yapımcılar bu dönüşüme mesafeli yaklaşıyor. Özellikle Hollywood’da, yaratıcı süreçlerde yapay zekâ kullanımı ciddi tartışmalar yaratmış durumda. İşte tam bu atmosferde, Breaking Bad ve Better Call Saul gibi kült yapımların arkasındaki isim olan Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus'un jeneriğindeki uyarı dikkat çekti.

"BU DİZİ İNSANLAR TARAFINDAN YAPILMIŞTIR"

Breaking Bad'in fikir babası Vince Gilligan'ın yeni dizisi “Pluribus”un jeneriğinde “Bu dizi insanlar tarafından yapılmıştır.” uyarısı yer alıyor.

Bu alışılmadık uyarının nedenini anlamak için ise öncelikle Gilligan'ın Variety dergisine verdiği röportaja bakmak gerekiyor.

"DÜNYANIN EN PAHALI VE ENERJİ TÜKETİMİ EN YÜKSEK İNTİHAL MAKİNESİ"

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Gilligan, söz konusu röportajda “Yapay zekâdan nefret ediyorum” dedi.

Gilligan, teknolojiyi “dünyanın en pahalı ve enerji tüketimi en yüksek intihal makinesi” olarak tanımladı ve yapay zekâ tarafından üretilen içerikleri “geviş getiren bir ineğe” benzetti. Yani ona göre bu içerikler bitmek bilmeyen, anlamsız bir tekrarlama döngüsü.

“Teşekkürler, Silikon Vadisi! Yine bir kez daha dünyayı berbat ettiniz.” diye de ekledi.

YÜKSEK NOT ALDI

Pluribus, yayınlanır yayınlanmaz eleştirmenlerden ve izleyicilerden yüksek not aldı. Dizinin IMDb'de puanı kullanıcı oylarıyla hızla 9.2/10'a ulaştı. Rotten Tomatoes'ta ise eleştirmenlerden yüzde 100'lük mükemmel bir Tomatometer skoru aldı.

“Pluribus,” eski “X-Files” yazarının bilim kurguya dönüşü niteliğinde ve onu “Better Call Saul” dizisinden tanıdığımız Rhea Seehorn ile yeniden bir araya getiriyor. Dizide Seehorn, bir romantik-fantastik yazarını, uzaylı istilasıyla yüzleşirken canlandırıyor.

ÖRNEK OLABİLİR

Dizinin jeneriğindeki “Bu dizi insanlar tarafından yapılmıştır.” ifadesine gelince... Bu dikkat çekici ifade, yapay zekâ kullanmadan yaptıkları işlerini vurgulamak isteyen diğer film yapımcıları için bir örnek oluşturabilir.