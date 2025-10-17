HABER

Eli kanlı İsrail bunu da mı yaptı? Gazze hükümetinden dehşete düşüren iddia: "İsrail öldürdüğü Filistinlilerin organlarını çaldı"

İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları tüm dünyanın tepkisini çekmişti. Yapılan ateşkesin ardından İsrail cenazeleri teslim etmeye başladı. Gazze hükümetinin iddiası ise dehşete düşürdü. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunu Filistinlilerin naaşlarından organ çalmakla suçladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kanlı saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'deki insanlık suçuna başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

"VAHŞİ BİR SUÇ"

Mısır'da yapılan müzakereler sonrası ateşkes anlaşması sağlanırken, bölgeden kan donduran bir iddia gündem geldi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail ordusunun Filistinlilerin naaşlarından organ çalmasını "vahşi bir suç" olarak niteledi.

"CESETLERİN ÇOĞU İÇLER ACISI BİR DURUMDA GELDİ"

Sevabite, olayı ortaya çıkarmak üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu. İsrail'in son 3 günde Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla 120 cenazeyi teslim ettiğini belirten Sevabite, "Cesetlerin çoğu içler acısı bir durumda geldi. Bu durum, sahiplerinin sahada infaz edildiğini ve sistematik işkenceye maruz kaldığını gösteriyor." dedi.

Sevabite, şöyle devam etti:

"Bazı şehitlerin cenazeleri gözleri bağlı, elleri ve ayakları kelepçeli şekilde gönderildi. Diğerlerinin bedenlerinde ise boğma izleri ve boyunlarında ipler bulunuyor, bu da kasten öldürme vakalarına işaret ediyor. Pek çok Filistinlinin de gözler, kornealar ve diğer organlar gibi bazı kısımları eksikti." İsrail'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

