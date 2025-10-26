HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eli ve ayakları gelişmeyen bebeğe anne karnında müdahale

Konya'da nadir görülen amniyotik band sendromu nedeniyle elsiz ve ayaksız doğma ihtimali bulunan bebek, anne karnındaki başarılı operasyonla vücudunda herhangi bir eksiklik olmadan dünyaya gözlerini açtı.

Eli ve ayakları gelişmeyen bebeğe anne karnında müdahale

Konya'da yaşayan Büşra Umay, hamileliğinin 20. haftasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar tarafından yapılan kontrollerde bebeğin amniyotik band sendromu rahatsızlığının ilerlediği görüldü.

İçinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın bir parçasının ayrılarak ayakları ve elini sarıp sıktığı görülen bebeğin bu nedenle hem bir elinin hem de ayaklarının tamamen kaybolma ihtimali üzerine ameliyat kararı alındı.

Acar ve ekibi, başarılı bir operasyonla çocuğun eline ve ayaklarına sağlıklı şekilde kan akışının gitmesini sağladı.

Buğlem Ece adı verilen bebek, hamileliğin 34. haftasında vücudunca herhangi bir eksiklik olmadan dünyaya geldi.

"GEBELİK KAYBI DA SÖZ KONUSU OLABİLİRDİ"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Acar, AA muhabirine, Türkiye'de ender vakalardan biriyle karşılaştıklarını söyledi.

Bebeğin ayaklarında ve elinde ödem olduğunu anlatan Acar, "Buralara kan akışı yetersizdi. Zaten bir süre sonra da ayağına giden kan kesildi. Bu ayağının kaybedileceği anlamına geliyordu. Aynı şekilde elinin birinde ve diğer ayağında da amniyotik band vardı." dedi.

Acar, operasyonla ilgili şöyle konuştu:

"Birkaç defa müdahale kararı aldık ancak bebeğin pozisyonu bunu güçleştirdiği için bekleyerek uygun zamana göre hareket ettik. Anne karnında yaptığımız en zor ameliyatlardan biri çünkü annenin karın duvarını geçeceksiniz, rahmi geçeceksiniz, çocuğun zarar gören uzvuna ulaşacaksınız. Sonrasında da eli ile ayaklarına dolanan kısmı da uzvuna zarar vermeden kesmeniz gerekiyor. Daha önce mekanik makasla kesiyorduk. Şu anda lazeri de beraberinde kullanıyoruz. Diğer ayağında da vardı, kolunun birinde de vardı. Onlara da ulaştık. O yüzden uzun süren bir vakaydı. Burada gebelik kaybı da söz konusu olabilirdi. 34 hafta 2 günlükken doğumunu yaptırdık. Kuvöz süreci geçirdi ve bebeğini kucağına alarak sağlıklı şekilde taburcu edildi. Zaman içinde de bu ödemler yavaş yavaş geçecek ve normal haline dönecek."

"BEBEĞİMİ GÖRÜR GÖRMEZ ELİNİ VE AYAĞINI KONTROL ETTİM"

İlk kez annelik duygusunu yaşayan Büşra Umay, bebeğiyle ilgili ilk şüphelerin ortaya çıkmasıyla hızla uzman arayışına girdiklerini belirterek, "Ali hocayı haberlerden görüp randevu aldık. 20 haftalıkken hocamız detaylı ultrasonda sorunu 5 dakikada fark etti. Çok şükür ameliyat iyi geçti. Doğum ve kuvöz sürecinin ardından Buğlem Ece hızla kendini toparladı. 1 kilo 880 gram doğdu. Şimdi 1 kilo 930 grama çıktı. Ayağı biraz şiş ama her geçen gün iniyor. Bebeğimi görür görmez elini ve ayağını kontrol ettim. Hareketi, refleksleri çok şükür yerinde, ayağını oynatabiliyor." ifadesini kullandı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da yağışlı havada kaza ucuz atlatıldıBolu’da yağışlı havada kaza ucuz atlatıldı
Bitpazarlarından topladığı 5 binden fazla kahve fincanıyla koleksiyon yaptıBitpazarlarından topladığı 5 binden fazla kahve fincanıyla koleksiyon yaptı

Anahtar Kelimeler:
Ali Acar bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.