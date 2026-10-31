Elinde 2 bıçakla caddede bağıran bipolar hastasını babası sakinleştirdi

Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bipolar hastası olduğu öne sürülen Semih K., elindeki 2 bıçakla caddede koşup bağırmaya başladı.

KUŞADASI'NDA DEHŞETİ YAŞATTI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen Semih K., yakındaki bir tekstil mağazasına girdi.

BİPOLAR HASTASINI BABASI SAKİNLEŞTİRDİ

Semih K.'yi durdurmak isteyen polis ekipleri, havaya 2 el ateş açtı. Mağazanın girişinde yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yere düşerek yaralandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mağazadan çıkmayı reddeden Semih K., olay yerine çağrılan babası tarafından sakinleştirildi. Babası, Semih K.'nin elindeki bıçakları aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerince mağazadan çıkarılan Semih K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır