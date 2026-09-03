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Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda elleri zincire sıkışan orman işçisinin 6 parmağı koptu. Hastanede ilk tedavisi yapılan yaralı, kopan parmaklarının yeniden dikilebilmesi amacıyla ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu

Olay, İclaliye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman işçisi Remzi U. (62), tomruğa zincir bağlamak istedi. Bu sırada yerinden hareket eden tomruk, işçinin iki elini zincir ile arasında sıkıştırdı. Kazada Remzi U.’nun 6 parmağı koptu.

Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu 1

BURSA'DA FECİ İŞ KAZASI: 6 PARMAĞI KOPTU

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ellerini zincire sıkıştıran adamın 6 parmağı koptu 2

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede ilk tedavisi yapılan yaralı, kopan parmaklarının yeniden dikilebilmesi amacıyla ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Bursa
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