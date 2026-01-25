Elmadağ’da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi

Olay, Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan tilkiler yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Aç tilkilerin sokaklarda yiyecek aradığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır