HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Elmadağ’da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde aç kalan tilkiler şehir merkezine indi.

Elmadağ’da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi

Olay, Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan tilkiler yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Aç tilkilerin sokaklarda yiyecek aradığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta çatıda çıkan yangın paniğe neden olduSivas’ta çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Araç alevlere teslim olduAraç alevlere teslim oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.