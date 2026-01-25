Elmadağ’da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde aç kalan tilkiler şehir merkezine indi.
25.01.2026 17:32
+
Yorum Yap
+
Olay, Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan tilkiler yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Aç tilkilerin sokaklarda yiyecek aradığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum