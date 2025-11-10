Elon Musk’ın Starlink’i Türkiye’ye mi geliyor? Bakanlık kaynaklarından yanıt geldi!

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Starlink, dünya genelinde internet erişimi sağlamak amacıyla kurulan uydu tabanlı bir internet ağı. Şirket, bu ağ ile birlikte binlerce alçak yörüngeli uydu kullanarak kullanıcıların herhangi bir fiber veya kablolu altyapıya gerek duymadan internete erişmesini sağlıyor. Birçok ülkede hizmet vermeye başlayan Starlink'in Türkiye'de hizmete başlayıp başlamayacağı veya ne zaman başlayacağı da merak edilirken, son günlerde Starlink’in 2026 baharında 5G süreciyle eş zamanlı olarak Türkiye’de hizmete başlayacağına yönelik iddialar ortaya atıldı.

STARLINK TÜRKİYE’YE Mİ GELİYOR? BAKANLIK KAYNAKLARINDAN İDDİALARA YANIT

CNBC-e'nin haberine göre; Elon Musk’ın uzay ve teknoloji şirketi SpaceX’in uydu internet servisi Starlink’in 2026 baharında 5G süreciyle eş zamanlı olarak Türkiye’de hizmete başlayacağı iddialarına bakanlık kaynakları yanıt verdi.

Bakanlık kaynakları, CNBC-e’ye yaptıkları açıklamada, “Starlink konusu gündemimizde yok” diyerek bu iddiaları reddetti.

İDDİA: STARLINK YERLİ OPERATÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK VEYA YENİ ŞİRKET KURACAK

Starlink’in Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de hizmete başlamayı planladığı, bunun için de denetimli bir internet altyapısı kuracağı iddia edildi. Ayrıca şirketin, Türkiye’deki operasyonlarını yürütmek üzere yerli bir operatörle işbirliği yapacağı ya da yeni bir şirket kuracağı öne sürüldü.

Starlink, dünya genelinde kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için binlerce düşük yörüngeli uyduyu kullanıyor. Şirket, halihazırda 70’in üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

Haberde, Türkiye’de henüz resmi bir lisans veya faaliyet planı açıklanmayan Starlink’in gelecekteki olası adımlarının, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirileceği bilgisine yer verildi.