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Elon Musk, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Telekomünikasyon ve internet sektörüne yatırım yapacak

Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi yaptı. Musk, Lübnan’da iletişim ve internet sektörüne yatırım yapmak istediğini belirtti.

Elon Musk, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Telekomünikasyon ve internet sektörüne yatırım yapacak

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Musk görüşmede şirketlerinin Lübnan pazarında daha güçlü bir şekilde yer almak ve yatarım yapmak istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn ise bu talebi memnuniyetle karşıladığını ve yasal çerçeveler dahilinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

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SpaceX’e bağlı Starlink şirketinden bir heyet geçen Mayıs ayı sonunda Lübnan’ı ziyaret ederek Lübnan İletişim Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde bulunmuş ve Lübnan'da uydu aracılığıyla yüksek hızlı internet hizmeti sağlanması imkanlarını ele almıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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