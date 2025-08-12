Elon Musk'tan Apple'a OpenAI suçlaması! Hukuki işlemlerin başlatılacağını açıkladı... Sam Altman'dan dikkat çeken paylaşım!

Ünlü milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu. Musk'ın söz konusu paylaşımının ana konusu ise Apple ve onunla ilgili yaptığı App Store odaklı OpenAI suçlamasıydı. İşte detaylar...
Elon Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda Apple'ın App Store'da OpenAI dışında herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya çıkmasını imkansız kılacak şekilde davranıp, antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasında bulundu. Musk, xAI'nın konuyla ilgili derhal hukuki işlem başlatacağını da ekledi.
ChatGPT'nin sahibi OpenAI CEO'su Sam Altman da Musk’ın bu iddiasına yanıt verdi. Musk’ın söz konusu paylaşımını alıntılayıp, karşı çıkan bir gönderi paylaşan Altman, “Bu, Elon’un X’i kendi çıkarları ve kendi şirketleri için manipüle ederek rakiplerine ve sevmediği insanlara zarar vermek amacıyla yaptığı şeyler göz önüne alındığında, dikkat çekici bir iddia." ifadelerini kullandı.
This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iC— Sam Altman (@sama) August 12, 2025
