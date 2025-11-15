HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Elon Musk'tan çok konuşulacak 'robot doktor' açıklaması: "Dünyanın en iyi doktorları herkesin hizmetinde olacak"

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay

Elon Musk, humanoid robot Optimus’un sağlık sektöründe yaratacağı dönüşümü anlatırken dikkat çekici bir açıklama yaptı: “Bu robotlar her yere ulaşacak.” Musk’ın bu iddiası, yapay zeka destekli robotların sağlık hizmetlerine erişimi nasıl değiştirebileceği konusunda tartışmaları alevlendirdi. İşte detaylar…

Tesla CEO’su Elon Musk, humanoid robot projesi Optimus’un sağlık sektöründe yaratacağı dönüşümü anlatırken çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Elon Musk tan çok konuşulacak robot doktor açıklaması: "Dünyanın en iyi doktorları herkesin hizmetinde olacak" 1

"DÜNYANIN EN İYİ DOKTORLARI HERKESİN HİZMETİNDE OLACAK"

Musk, “Optimus sayesinde dünyanın en iyi doktorları herkesin hizmetinde olacak. Parayla doktor bulunamayan yerlerde bile, bu robotlar fabrika üretimiyle her yere ulaşacak” dedi.

Musk, yaptığı paylaşımda, Optimus’un sadece ev işleri veya fabrika üretim hatlarıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda tıp alanında da çığır açacağını vurguladı.

Elon Musk tan çok konuşulacak robot doktor açıklaması: "Dünyanın en iyi doktorları herkesin hizmetinde olacak" 2

Konuyla ilgili uzmanlar ise robotların teşhis ve tedavi süreçlerinde ne kadar güvenilir olacağı, hasta-mahremiyet ve etik sorumluluk konularını gündeme getirdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBOTLAR YAKIN GELECEKTE GELİYOR MU?

Tesla’nın 2026’da Optimus’un sınırlı üretimine başlaması ve 2027-2028’de tam seri üretime geçmesi beklenirken, Musk’ın bu son açıklaması sağlık sektöründe yapay zeka destekli robotların yakın gelecekte nasıl bir rol oynayacağına dair heyecan ve endişeyi aynı anda artırdı.

Elon Musk tan çok konuşulacak robot doktor açıklaması: "Dünyanın en iyi doktorları herkesin hizmetinde olacak" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil istinat duvarına çarptı! İdmana giden futbolcu yaralandıOtomobil istinat duvarına çarptı! İdmana giden futbolcu yaralandı
Yok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldülerYok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldüler

Anahtar Kelimeler:
Doktor Tıp Elon Musk yapay zeka robot Elon Musk tesla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.