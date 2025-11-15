Elon Musk'tan çok konuşulacak 'robot doktor' açıklaması: "Dünyanın en iyi doktorları herkesin hizmetinde olacak"

Tesla CEO’su Elon Musk, humanoid robot projesi Optimus’un sağlık sektöründe yaratacağı dönüşümü anlatırken çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"DÜNYANIN EN İYİ DOKTORLARI HERKESİN HİZMETİNDE OLACAK"

Musk, “Optimus sayesinde dünyanın en iyi doktorları herkesin hizmetinde olacak. Parayla doktor bulunamayan yerlerde bile, bu robotlar fabrika üretimiyle her yere ulaşacak” dedi.

Musk, yaptığı paylaşımda, Optimus’un sadece ev işleri veya fabrika üretim hatlarıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda tıp alanında da çığır açacağını vurguladı.

Konuyla ilgili uzmanlar ise robotların teşhis ve tedavi süreçlerinde ne kadar güvenilir olacağı, hasta-mahremiyet ve etik sorumluluk konularını gündeme getirdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBOTLAR YAKIN GELECEKTE GELİYOR MU?

Tesla’nın 2026’da Optimus’un sınırlı üretimine başlaması ve 2027-2028’de tam seri üretime geçmesi beklenirken, Musk’ın bu son açıklaması sağlık sektöründe yapay zeka destekli robotların yakın gelecekte nasıl bir rol oynayacağına dair heyecan ve endişeyi aynı anda artırdı.