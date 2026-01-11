HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Elon Musk'tan 'yeni X algoritması' açıklaması! Açık kaynaklı hale getirileceği tarihi paylaştı

Elon Musk, yeni X algoritmasının 7 gün içinde açık kaynaklı hale getirileceğini açıkladı. Musk, kullanıcıların X'te hangi gönderileri göreceğini belirleyen kodu düzenli olarak güncelleme sözü de verdi.

Elon Musk'tan 'yeni X algoritması' açıklaması! Açık kaynaklı hale getirileceği tarihi paylaştı
Enes Çırtlık

Tüm sosyal medya uygulamaları gibi, X'in de kullanıcıların platformda gördüğü gönderilerin sıralamasını belirleyen bir algoritması var. Bu algoritmalar genellikle pek açıklanmıyor ve gizemli yollarla çalışıyor; ancak X'in algoritması için bu durum birkaç gün içinde değişebilir.

X, YENİ ALGORİTMASINI AÇIK KAYNAKLI HALE GETİRECEK

Elon Musk, X'te yaptığı bir paylaşımda, sosyal medya platformunun yeni algoritmasını 7 gün içinde açık kaynaklı yapacaklarını söyledi. Bu hamle, algoritmanın nasıl çalıştığına ve kullanıcıların akışlarında gördüklerinin arkasındaki teknik nedenlere dair daha fazla bilgi sağlayacak.

Elon Musk tan yeni X algoritması açıklaması! Açık kaynaklı hale getirileceği tarihi paylaştı 1

Musk paylaşımında, kullanıcılara hangi organik ve reklam gönderilerinin önerildiğini belirlemek için kullanılan tüm kodlar da dahil olmak üzere yeni X algoritmasının 7 gün içinde açık kaynaklı hale getirileceğini belirtti. Ayrıca neyin değiştiğini anlamaya yardımcı olmak amacıyla, bu bilgilerin kapsamlı geliştirici notlarıyla birlikte her dört haftada bir güncelleneceğini söyledi.

2023 yılında, X'in adı henüz Twitter iken şirket, sitenin "Sizin İçin" akışına ait kodları GitHub'da yayınlamıştı. Ancak bu kodlar daha sonra hiç güncellenmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın son talimatı ortalığı fena karıştırdıTrump'ın son talimatı ortalığı fena karıştırdı
Buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralıBuzlanma kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk X Platformu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.