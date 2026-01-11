Elon Musk'tan 'yeni X algoritması' açıklaması! Açık kaynaklı hale getirileceği tarihi paylaştı

Tüm sosyal medya uygulamaları gibi, X'in de kullanıcıların platformda gördüğü gönderilerin sıralamasını belirleyen bir algoritması var. Bu algoritmalar genellikle pek açıklanmıyor ve gizemli yollarla çalışıyor; ancak X'in algoritması için bu durum birkaç gün içinde değişebilir.

X, YENİ ALGORİTMASINI AÇIK KAYNAKLI HALE GETİRECEK

Elon Musk, X'te yaptığı bir paylaşımda, sosyal medya platformunun yeni algoritmasını 7 gün içinde açık kaynaklı yapacaklarını söyledi. Bu hamle, algoritmanın nasıl çalıştığına ve kullanıcıların akışlarında gördüklerinin arkasındaki teknik nedenlere dair daha fazla bilgi sağlayacak.

Musk paylaşımında, kullanıcılara hangi organik ve reklam gönderilerinin önerildiğini belirlemek için kullanılan tüm kodlar da dahil olmak üzere yeni X algoritmasının 7 gün içinde açık kaynaklı hale getirileceğini belirtti. Ayrıca neyin değiştiğini anlamaya yardımcı olmak amacıyla, bu bilgilerin kapsamlı geliştirici notlarıyla birlikte her dört haftada bir güncelleneceğini söyledi.

We will make the new 𝕏 algorithm, including all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users, open source in 7 days.



This will be repeated every 4 weeks, with comprehensive developer notes, to help you understand what changed. — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

2023 yılında, X'in adı henüz Twitter iken şirket, sitenin "Sizin İçin" akışına ait kodları GitHub'da yayınlamıştı. Ancak bu kodlar daha sonra hiç güncellenmedi.