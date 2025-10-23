Elon Musk, Tesla'nın 'robot ordusunu' kontrol etmek istiyor! Buna karşılık talep ettiği ödeme ise dudak uçuklattı

Tesla’nın mali sonuçlar toplantısı genellikle sıradan finans raporlarından çok daha fazlasını sunuyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, her defasında gündemi sarsacak açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü milyarder bu kez de yatırımcıların karşısına yine ilginç bir yorumla çıktı.

ELON MUSK, TESLA’NIN “ROBOT ORDUSUNU” KONTROL ETMEK İÇİN 1 TRİLYON DOLAR İSTİYOR

Elon Musk, Tesla’nın “robot ordusunu” kontrol edebilmek için önerilen 1 trilyon dolarlık ödeme paketine ihtiyacı olduğunu söyledi. Mashable'da yer alan habere göre, bu 1 trilyon dolarlık rakam, Tesla yönetim kurulunun Eylül ayında Musk için önerdiği paketten geliyor.

Musk, belirlenen zorlu şirket hedeflerinin bir kısmını gerçekleştirebilirse, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde Tesla hissesi kazanma hakkına sahip olacak.

Ancak bu ödeme planı bazı kesimler tarafından tepki ile karşılandı. Sendikalar ve şirket denetim kuruluşlarından oluşan bir koalisyon, bunun gerçekleşmesini engellemek amacıyla “Take Back Tesla” (Tesla’yı Geri Al) kampanyasını başlattı.

Ancak Musk, bu parayı harcamayı planlamadığını, bunun yerine bir tür sigorta olarak ihtiyaç duyduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"EN BÜYÜK ENDİŞEM BU"

“Temel endişem şu: Eğer bu devasa robot ordusunu gerçekten kurarsam, gelecekte bir noktada görevden alınabilir miyim? Bu, en büyük endişem. Aslında bu paketle çözmeye çalıştığım tek şey bu. Buna tazminat deniyor ama parayı gerçekten harcayacak değilim.

Sadece şunu soruyorum: Bu robot ordusunu kurarsak, üzerinde en azından güçlü bir etkim olur mu? Tam kontrol değil ama güçlü bir etki. İşin özeti bu. En azından güçlü bir etkim yoksa, o robot ordusunu yönetme konusunda kendimi rahat hissetmem."

Tesla’nın "bir robot ordusu” kurduğunu biz de ilk kez duyuyoruz. Şirket Optimus adında insansı bir robot üzerinde çalışıyor, ancak bugüne dek bu robotun ev işleri ve yardımcı görevler için kullanılacağı söylenmişti. Görünüşe göre, Musk’ın Optimus’un kullanımına dair planları bundan çok daha farklı olabilir.