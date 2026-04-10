Elon Musk ve Pavel Durov'dan WhatsApp'a sert suçlama: "Güvenilmez"

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcı mesajlarını okuyup üçüncü taraflarla paylaştığı iddialarıyla gündemde. X'in sahibi Elon Musk platforma "güvenilemeyeceğini" belirtirken, Telegram CEO'su Pavel Durov durumu "tarihin en büyük tüketici dolandırıcılığı" olarak nitelendirdi. Meta ise iddiaları "kesinlikle yanlış ve saçma" bularak, Signal protokolüyle korunan uçtan uca şifreleme sistemini savundu.

Elon Musk ve Pavel Durov'dan WhatsApp'a sert suçlama: "Güvenilmez"
Enes Çırtlık

Dünya çapında milyarlarca insan, hem resmi hem de özel sohbetleri için WhatsApp'ı kullanıyor. Ancak son dönemde, Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma platformunun kullanıcıların konuşmalarını okuduğu ve bunları üçüncü taraflarla paylaştığına dair bir dizi iddia ortaya atıldı.

WhatsApp ile ilgili gizlilik tartışmaları sürerken, rakip mesajlaşma platformlarının sahipleri olan X (eski adıyla Twitter) patronu Elon Musk ve Telegram CEO'su Pavel Durov, WhatsApp'ın şifreleme uygulamalarının şüpheli olduğuna dikkat çekti. Meta ise bu iddialara sert bir şekilde karşılık verdi.

ELON MUSK: "WHATSAPP'A GÜVENİLMEZ"

Musk, X hesabı üzerinden WhatsApp'ın izinsiz olarak kullanıcıların özel mesajlarına eriştiğini öne süren bir rapora yanıt verdi. Açıkça "WhatsApp'a güvenilmez" diyen Musk, bu fırsatı kendi platformunu öne çıkarmak için de kullandı ve insanları, gerçek bir gizlilik sunduğunu belirttiği "X Chat"e geçmeye çağırdı.

DUROV: "TARİHİN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIĞI"

Bu sırada Telegram CEO'su Pavel Durov bir adım daha ileri giderek WhatsApp'ın dolandırıcılık yaptığını iddia etti. Durov, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "WhatsApp'ın 'şifrelemesi' milyarlarca kullanıcıyı kandıran, tarihin en büyük tüketici dolandırıcılığı olabilir. İddialarının aksine, kullanıcıların mesajlarını okuyor ve bunları üçüncü taraflarla paylaşıyor" diye yazdı.

Meta çalışanlarının ve Accenture gibi şirketler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların, izni veya bilgisi olmadan "kullanıcıların mesajlarına geniş erişime" sahip olabileceğini gösterdiği iddia edilen bir raporun bazı kısımlarını da paylaşan Durov, Telegram'ın hiçbir zaman böyle uygulamalara girişmediğini ve girişmeyeceğini vurguladı.

META'DAN YANIT: "KESİNLİKLE YANLIŞ VE SAÇMA"

WhatsApp ise iddiaları tamamen yanlış bularak reddetti. Şirket tarafından Elon Musk'ın gönderisinin altına da yapılan açıklamada, "Bu davadaki iddialar kesinlikle yanlış ve saçmadır. WhatsApp on yıldır Signal protokolünü kullanarak uçtan uca şifreleniyor, bu nedenle mesajlarınız gönderen ve alıcı dışında kimse tarafından okunamaz" ifadelerine yer verildi.

