Olaylı günün ardından CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesinin ardından dün polis eşliğinde bina tahliye edilmişti.

Tahliye sırasında çıkan olaylar nedeniyle genel merkez binasında camlar kırılmış, koltuklar ve pek çok eşya hasar görmüştü.

TEMİZLİK BAŞLADI

Tahliyenin ardından binada dün akşam saatlerinden itibaren temizlik çalışması başladı.

Binanın giriş katı tamamen temizlendi, kırılan camlar ile hasar gören eşyalar yenilendi.

Diğer katlarda meydana gelen tahribat da büyük ölçüde giderildi.

Binanın çevresinde de hasarlı alanlarda onarım çalışması yapıldı. Ekiplerin binada ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

KILIÇDAROĞLU GELENE KADAR BİTECEK

Çalışmaların Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceği bayramın 2'nci gününe kadar tamamen bitirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA