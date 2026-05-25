Özel ve Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti: İşte liderlerin Kurban Bayramı programı

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı'ndaki programı belli oldu. CHP Genel Başkanı olarak görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'in programı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'da olacak.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE BAYRAMLAŞACAK

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2'nci günü parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara'da, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ise Hatay'da olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

ÖZGÜR ÖZEL MEMLEKETİNDE

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, bayramı memleketi Manisa'da geçirecek. (DHA)
Kaynak: DHA

