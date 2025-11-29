Emekli albaya söyleşi öncesi saldırmak istedi! Vatandaşlar engelledi

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller’e, Trabzon’da gerçekleştireceği söyleşi öncesi saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi olduğu öğrenildi.

Sözcü'de yer alana habere göre, bir söyleşiye katılmak üzere Trabzon' a giden Özeller, Beşikdüzü'nün MHP ilçe yöneticisi tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Emekli Kurmay Albay Orkun Özeller

ÖZELLER'E TRABZON'DA SÖZLÜ SALDIRI

Özeller’e fiziki müdahaleyi aralarında şehit yakınlarının da olduğu katılımcılar önledi. Saldıran kişinin MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi A.G. olduğu öğrenildi.

"ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYA UTANMIYOR MUSUN?"

Özeller'e sözlü saldırıda bulunan A.G., şu ifadeleri kullandı;

"Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun? Şehit haberlerinin gelmesinden, anaların ağlamasından mutluluk mu duyuyorsun? Terörün Türkiye'ye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu biliyor musun?"