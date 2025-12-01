HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emekli hakim ve savcı kızı karakolluk oldu! Aile şiddette son perde

İstanbul Bakırköy’de yaşanan olayda, emekli hâkim M.T.S.’nin, tartışma sırasında Cumhuriyet savcısı kızı A.M.S.’yi darbettiği iddia edildi. Kafasına aldığı darbe sonucu yaralanan savcı, hastanede tedavi altına alındı. Savcı A.M.S., fiziksel saldırıdan odasına kaçarak kurtulduğunu ve polise haber vererek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Emekli hakim ve savcı kızı karakolluk oldu! Aile şiddette son perde

Bakırköy'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, emekli hakim M.T.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan kızı A.M.S. ile tartışmaya başladı.

SAVCI KIZINI DARBETTİ!

Tartışmanın büyümesi üzerine emekli hakim M.T.S., kızı A.M.S.'yi darbetti. Olayda A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

Emekli hakim ve savcı kızı karakolluk oldu! Aile şiddette son perde 1

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Ekran Haber'de yer alan habere göre; tedavisinin ardından karakolda soluğu alan Savcı A.M.S., babasından şikayetçi oldu. A.M.S. ifadesinde, kendisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu, babasının da emekli hakim olduğunu, babasının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını, ancak babasının sürekli olarak evlatları arasında ayrım yaptığını belirtti.

"SAÇIMI ÇEKİP, DARBETTİ"

İfadesinin devamında, bu sebeple tartışmaya başladıklarını, babasının kendisine hakaretler savurarak üzerine yürüdüğünü ve saçını çekip kendisini darbettiğini anlattı.

Savcı A.M.S., fiziksel saldırıdan odasına kaçarak kurtulduğunu ve polise haber vererek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Emekli hakim ve savcı kızı karakolluk oldu! Aile şiddette son perde 2

Bakırköy Aile İçi Büro Amirliği ve ilçe emniyeti, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açtıŞanlıurfa’da düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açtı
Karabük’te metruk binada çıkan yangın korkuttuKarabük’te metruk binada çıkan yangın korkuttu

Anahtar Kelimeler:
Savcı darp hakim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.