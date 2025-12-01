Emekli hakim ve savcı kızı karakolluk oldu! Aile şiddette son perde

Bakırköy'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, emekli hakim M.T.S., kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nda görev yapan kızı A.M.S. ile tartışmaya başladı.

SAVCI KIZINI DARBETTİ!

Tartışmanın büyümesi üzerine emekli hakim M.T.S., kızı A.M.S.'yi darbetti. Olayda A.M.S., kafasına aldığı darbe nedeniyle yaralandı.

BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Ekran Haber'de yer alan habere göre; tedavisinin ardından karakolda soluğu alan Savcı A.M.S., babasından şikayetçi oldu. A.M.S. ifadesinde, kendisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısı olduğunu, babasının da emekli hakim olduğunu, babasının herhangi bir psikolojik sıkıntısının olmadığını, ancak babasının sürekli olarak evlatları arasında ayrım yaptığını belirtti.

"SAÇIMI ÇEKİP, DARBETTİ"

İfadesinin devamında, bu sebeple tartışmaya başladıklarını, babasının kendisine hakaretler savurarak üzerine yürüdüğünü ve saçını çekip kendisini darbettiğini anlattı.

Savcı A.M.S., fiziksel saldırıdan odasına kaçarak kurtulduğunu ve polise haber vererek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Bakırköy Aile İçi Büro Amirliği ve ilçe emniyeti, konuyla ilgili detaylı inceleme başlattı.