Emekli öğretmen Altan son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde emekli öğretmen ve eski belediye meclis üyesi Bilge Altan (57), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki çocuk annesi iş insanı Zeki Altan’ın eşi, emekli öğretmen Bilge Altan (57), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.2016 yılında öğretmenlik mesleğinden emekli olan Altan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki çocuk annesi iş insanı Zeki Altan’ın eşi, emekli öğretmen Bilge Altan (57), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.
2016 yılında öğretmenlik mesleğinden emekli olan Altan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. Altan’ın cenazesi, bugün öğle namazından sonra Pazar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta defnedildi.
Cenaze törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Altan ailesinin yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Altan’ın, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Alaşehir Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunduğu öğrenildi.

