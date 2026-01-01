HABER

Emet'te ahşap evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesi Yeşilova Küme Evleri Malı Çiftliği mevkiinde Hasan K.'ya ait iki katlı ahşap binanın giriş katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesi Yeşilova Küme Evleri Malı Çiftliği mevkiinde Hasan K.’ya ait iki katlı ahşap binanın giriş katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emet’te ahşap evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında evin bir odası kısmen zarar görürken, eşyalar ve oda kapısında hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

