Emin Pazarcı'nın "Anan getirdi" yanıtı infial yarattı! Sosyal medyayı yine ayağa kaldırdı: Çirkin üsluba tepki yağıyor

Gazeteci Emin Pazarcı sosyal medyada kullandığı yakışıksız ifadelerle tartışılmaya devam ediyor. Pazarcı'nın bir kullanıcının 'MASAK raporu' sorusuna hakaretle yanıt vermesi infial uyandırdı.

EMİN PAZARCI'DAN ÇİRKİN ÜSLUP

Kullanıcı Pazarcı'ya "Sen nereden buldun MASAK raporunu, elden mi verdiler?" diye soru yöneltti. Emin Pazarcı çirkin bir dil kullanarak "Anan getirdi" yazdı.

BU İLK DEĞİL

Pazarcı daha önce ise kullanıcılara yanıt olarak kullandığı "Çöpsün, sifonu çekiyorum", "Pisliksin", "Höst ahlak yoksunu" ve benzeri ifadelerden dolayı tepki toplamıştı.

HAKARETE TEPKİ YAĞDI: "EN NET TROL BU! KOCA ADAMSIN UTAN"

Pazarcı'nın "Anan getirdi" yanıtına yine tepki yağdı. İşte sosyal medyada çirkin üsluba gelen yanıtlar...