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Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü paylaşımı 1

Emine Erdoğan, "Toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor. Üretimin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan bütün kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyor, emeklerinin karşılığını bolluk ve bereketle almalarını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan
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