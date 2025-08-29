Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın 2010 yılında yaşadığı sel felaketinde de bölgeye gittiğini, oradaki gözyaşına ve çaresizliğe yakından şahit olduğunu anımsatarak, yeniden aynı acıyla sınanan bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türkiye'nin o zaman da Pakistan'ın yaralarını sarmak için elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün aynı duygularla gönlümüz, dualarımız ve yardımlarımız ile Pakistan halkıyla beraberiz. Kızılay, bölgede durumu yakından takip etmekte, sağlık, barınma, gıda ve su konusunda ihtiyaçları karşılamak için özveriyle çalışmaktadır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Dünyanın da bu zor günlerde Pakistan'a destek vererek, merhamet ve dayanışmanın gücüyle yaraların sarılmasına katkı sunmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in eşi Begum Nusrat Şahbaz'a sel felaketine ilişkin mektup göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

TÜRK KIZILAY BÖLGEDE YARDIM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Kızılay, Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve yaklaşık 820 kişinin yaşamını yitirdiği, 1,5 milyon kişinin de etkilendiği sel felaketlerine ilişkin bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı ofisi, yoğun sel baskınlarının akabinde Pakistan Kızılayı öncülüğünde ülkedeki diğer partner ulusal dernekler, IFRC ve ICRC katılımındaki kriz koordinasyon toplantılarına ve saha operasyonlarına katıldı.

Gerçekleştirilen toplantılarda, Türk Kızılay tarafından ilk müdahale kapsamında gıda desteği sağlanmak üzere bütçe tahsis edildi.

Türk Kızılayın desteklediği Pakistan Kızılayı erken uyarı sistemlerini devreye alarak, gönüllüler aracılığıyla 37 binden fazla kişiye SMS, megafon ve saha duyuruları ile sel uyarıları yaptı.

Kabil Nehri'nde su seviyesinin kritik eşikleri aşması halinde devreye alınmak üzere Basitleştirilmiş Erken Eylem Protokolü (SEAP) hazırladı.

Tahliye edilen ve etkilenen hanelere yönelik 14 bin 820 kişiye çok amaçlı destek planladı. Pakistan Kızılayı şubeleriyle birlikte çadır, yiyecek paketleri ve temel barınma malzemeleri dağıttı.

Mobil Sağlık Birimleri ve ambulanslarla tıbbi hizmet sağlayan, içme suyu ve hijyen kitleri temin eden Türk Kızılay, sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek ihtiyaç analizlerinin ardından ilave bütçeyle bölgeye desteklerini sürdürecek.

EMİNE ERDOĞAN, 2010'DA SELDEN ETKİLENEN BÖLGEYE GİTMİŞTİ

Emine Erdoğan, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi olarak 2010 yılında Pakistan'da selden en fazla etkilenen Güney bölgesine gitmişti.

Burada incelemelerde bulunan Emine Erdoğan, sahra hastanesini ve çocuk merkezine dönüştürülen bir çadırı da ziyaret etmişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır