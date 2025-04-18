Emine Erdoğan'ın Cemre Çarşısı'na Ali Koç ve Acun Ilıcalı katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Onursal Başkan olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından düzenlenen Cemre Çarşısı açıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı, 18-19-20 Nisan tarihlerinde İstanbul’un Karaköy semtindeki The Peninsula’da ziyaretçilerini ağırlayacak.

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, 70’e yakın standın yer aldığı etkinlikte, yerli ve yabancı üreticilerin yanı sıra kadın girişimciler ve deprem bölgesinden gelen üreticilerin de bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ziyaretçilerle birebir sohbet ettiği Çarşı’ya pek çok isim katıldı.

ALİ KOÇ VE ACUN ILICALI DA KATILDI!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Acun Ilıcalı da etkinliğe katılıp Emine Erdoğan ile yan yana geldiler.

Öte yandan etkinlikte bulunan oyuncu Wilma Elles ve sosyal medya ünlüsü Cem Özkök de standları gezdiler.