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Emine Erdoğan, Özbekistan'da rehabilitasyon merkezi ve okul öncesi eğitim kurumunun açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Semerkant'taki İMKON Rehabilitasyon Merkezi ve Çok Amaçlı Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu'nun açılışına katıldı. Programda Özbekistan Cumhurbaşkanının eşi Ziroat Mirziyoyeva ile kızı Özbekistan Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, Emine Erdoğan ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak'a merkezi gezdirerek bilgilendirme yaptı.

Emine Erdoğan, Özbekistan'da rehabilitasyon merkezi ve okul öncesi eğitim kurumunun açılışına katıldı

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi"nde bir konuşma yapan Emine Erdoğan, programın ardından İMKON Rehabilitasyon Merkezi ve Çok Amaçlı Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu'nun 5'incisinin açılış törenine iştirak etti.

Emine Erdoğan, Özbekistan da rehabilitasyon merkezi ve okul öncesi eğitim kurumunun açılışına katıldı 1

Programda, Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanının eşi Ziroat Mirziyoyeva ile kızı Özbekistan Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, Lübnan Cumhurbaşkanının eşi Nimet Avn, Zimbabve Cumhuriyeti liderinin eşi Auxillia Mnangagwa, Kırgızistan Cumhurbaşkanının eşi Aygül Caparova, Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanının eşi Karine Habirova, Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in eşi Tamara Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanının kızı Leyla Aliyeva ve Pakistan Cumhurbaşkanının kızı Asıfa Butto Zerdari'yle birlikte kurdele kesti.

Açılış programında okul öncesi eğitimi ve kapsamlı çocuk rehabilitasyonunu bir araya getiren İMKON merkezleri ağına ilişkin video gösterimi yapılarak, merkezin temel faaliyet alanları, eğitim ve rehabilitasyon koşulları, ebeveynlerin sürece katılımı ve elde edilen sonuçlara ilişkin bilgi paylaşıldı.
Emine Erdoğan, Özbekistan da rehabilitasyon merkezi ve okul öncesi eğitim kurumunun açılışına katıldı 2


2-18 yaş aralığındaki 100'den fazla çocuğa hizmet sunulan rehabilitasyon bölümünün gezildiği programda, özel gelişim ihtiyaçları bulunan çocuklara yönelik kapsamlı rehabilitasyon sistemi, uzmanların çalışmaları ve merkezin teknik donanımı tanıtıldı.

Programda, bu bölümde yer alan masal terapisi odası, ince motor becerileri geliştirme odası, sosyal uyum odası, sanat terapisi odası, fizyoterapi odası, duyusal bütünleme odası ve parafin terapisi odası gibi alanlar ziyaret edilerek, burada eğitim alan özel gereksinimli bireylerle görüşüldü.

GRUP EĞİTİMDEN KISA BİR BÖLÜM SUNULDU

2-7 yaş aralığında 150 çocuğa hizmet verecek kapasiteye sahip okul öncesi eğitim bölümünün de tanıtımının yapıldığı programda, "Benim Anaokulum" temalı bir tasarım ve yapılandırma etkinliği gerçekleştirildi.

Çocukların bireysel gelişim hedefleri doğrultusunda seçilen materyallerin ve görevlerin kullanıldığı, gelişimi destekleyici ve düzeltici nitelikte bir grup eğitiminden de kısa bir bölüm sunulan programda, eğitimcilerin desteğiyle çocuklar tarafından hazırlanan hatıra eserleri misafirlere takdim edildi.

Emine Erdoğan, Özbekistan da rehabilitasyon merkezi ve okul öncesi eğitim kurumunun açılışına katıldı 3
Lider eşleri, programda yemekhaneyi ziyaret ederken, özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan yemekleri inceledi.

Yemek tariflerinin yer aldığı kitaplar katılımcılara hediye olarak takdim edilirken, bu sırada Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığının himayesinde yayımlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabına da atıfta bulunuldu.

Ayrıca programda, Ziroat ile Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, Emine Erdoğan ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak'a gezi sırasında eşlik ederek merkez hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Emine Erdoğan, öğrencilerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Emine Erdoğan, Özbekistan da rehabilitasyon merkezi ve okul öncesi eğitim kurumunun açılışına katıldı 4

EMİNE ERDOĞAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Semerkant'ta kıymetli lider eşleriyle birlikte açılış kurdelesini kestikleri rehabilitasyon merkezli "IMKON" Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu'nun hayırlı olması dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Merkezin eğitim ve rehabilitasyon alanlarını gezerek özel gereksinimli çocuklarımıza sunulan imkanları yerinde inceledik. Burada her çocuğun gelişimi kendi ihtiyaçları doğrultusunda destekleniyor ve ona yeni becerilerle beraber hayata daha güçlü katılma fırsatı sunuluyor. Kardeş Özbekistan'ın evlatlarının geleceğine umut, anne babalarının yüreğine güç veren bu anlamlı girişimde emeği bulunan herkesi gönülden tebrik ediyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emine Erdoğan
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