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Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında Köşklüçeşme Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde bulunan emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 1

EMLAKÇIDAKİ TARTIŞMADA KAN DÖKÜLDÜ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancayla ateş açması sonucu Şeyhmuz Solhan (36) ile S.B. yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emlak ofisinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 2

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyhmuz Solhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emlakçı Gebze silahlı saldırı
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