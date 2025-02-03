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Emlakçı oturdukları evi bile satmış... İzmit'te emlakçının gazabına uğrayan halk durumu 'tesadüfen' öğrenmiş!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.02.2025 12:47
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köylüler hayatlarının şokunu yaşadı! İddiaya göre, emlakçı O.K., "intikal işlemlerinizi halledeceğim" diyerek tam 800 milyon TL’lik araziyi üzerine geçirdi! Üstelik mağdurlar arasında, oturduğu evin bile satıldığını sonradan öğrenenler var! İşte skandalın tüm detayları!

Emlakçı oturdukları evi bile satmış... İzmit'te emlakçının gazabına uğrayan halk durumu 'tesadüfen' öğrenmiş!

İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi ve çevre köylerde yaşayan köylüler, toplamda 400 dönümlük arazinin emlakçı O.K. tarafından usulsüz şekilde elinden alındığını öne sürdü. İddiaya göre, Kocaeli'de emlakçılık yapan O.K., Gökçeören ve çevre köylerde yaşayan 100'den fazla köylüye ait 800 milyon TL değerindeki arazileri, onlar adına intikal işlemlerini yapacağını söyleyerek üzerine aldı. Ancak köylüler, iyi niyetlerinin kötüye kullanıldığını öne sürerek dolandırıldıklarını iddia etti ve hukuki süreç başlattı.

"TESADÜFEN ÖĞRENDİK"

Gökçeören Sadıklar Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşan Bahattin Beytar, yaşadıkları mağduriyetin tahmin ettiklerinden çok daha büyük olabileceğini ileri sürdü. Beytar, "Dededen kalma yerlerimizi intikal yapmak amacıyla bizden aldı. Niyetimizi kötüye kullanıp arsalarımızı satmış. Biz bunu tesadüfen öğreniyoruz. Bizden ayrı 3 köyde de mağdurlar var. Yaklaşık 300-400 dönüm arazi almış. Emlakçı O.K, vermiş olduğumuz vekaletleri bizden habersiz kötü niyetle kullanmıştır. Çevre köylerden de çok sayıda mağduriyet yaşayan olduğunu duyuyoruz. Toplam 800 milyon TL civarı dolandırdı hepimizi. Rakamın daha da yüksek olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

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"OTURDUĞUMUZ EVİ BİLE SATMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Turgay Kara, emlakçı O.K'nin atalarından, dedelerinden kalan arazileri kullanarak kendilerini dolandırdığını söyledi. Kara, "Gökçeören'de oturuyorum. O.K. adlı şahıs şuan oturduğumuz evi bile satmış. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şufa davası da açtık" ifadelerini kullandı.

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"HAKKIMDA ÇIKAN İDDİALARI ASLA KABUL ETMİYORUM"

Hakkındaki dolandırıcılık iddialarına karşı açıklamalarda bulunan emlakçı O.K, "Bu işlemler 1990'lı yıllardan gelen hisseli taşınmazlarla ilgili. Veraset, vergi ilişiği, rayiç bedel ve intikal süreçlerinden geçtikleri için tapular el birliği halinde geliyor. 'Mallarımızı sattı' diyorlar ama tapu dairesinde bakılabilir, hisseleri hala üzerlerinde duruyor. Bendeki vekaletler ve sözleşmeler de elimde mevcut. Ortada yasa dışı bir durum yok. Hakkımda çıkan iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Emlakçı İzmit arazi iddia
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