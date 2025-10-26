Emniyet harekete geçti, genç kız bulundu

Şırnak merkeze bağlı Toptepe köyünde ikamet eden ve kendisinden haber alınamayan genç kız bulundu.

Üniversite sınavlarına Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi’nde hazırlanan Kadriye Bayat (21) dershaneden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Genç kızın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, genç kızı yaptığı geniş çaplı çalışmalar neticesinde buldu.

İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bayat emniyet işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA