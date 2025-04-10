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Emniyet teşkilatı Anıtkabir'i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Emniyet teşkilatı Anıtkabir'i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve daire başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine çıktı. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Mahmut Demirtaş, şunları yazdı:

"İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bugün geçmişi şanla, şerefle, kahramanlıklarla dolu olan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanını yaşıyoruz. 1845 yılında kurulan ve 180 yıllık kadim tarihiyle bugün ulu bir çınara dönüşen Emniyet Teşkilatımız, sizin 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözünü ilke edinerek, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik değerler çerçevesinde görevini en iyi şekilde yerine getirme kararlılığıyla hareket etmektedir. Bu anlayışla devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik hizmetlerini her geçen gün daha yüksek standartlara taşıyarak dünya çapında örnek gösterilen bir teşkilat hüviyeti kazanmıştır. Şanlı mazisinden ve aziz milletimizden aldığı güçle, kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları her durumda en yüksek başarıyla yerine getiren Emniyet Teşkilatımız, asırlık birikimi ve halkımızın güveniyle, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de huzur ve güvenin teminatı olmaya devam edecektir. Bununla birlikte gösterdiğiniz muasır medeniyet hedefi istikametinde bilim ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak çağın gereklerine uygun, güçlü ve donanımlı bir teşkilat olarak terörle mücadeleden organize suç örgütlerinin çökertilmesine, uyuşturucuyla mücadeleden asayişin teminine kadar her alanda milletimizin yanında olmayı en kutsal vazifemiz bilmekteyiz. Sizlerden aldığımız ilham, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ile milletimizin bizlere duyduğu güvenle yolumuza azimle devam ediyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Bu vesileyle, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, demokrasinin, kamu düzeninin, güven ve emniyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor; başta zat-ı aliniz olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun." (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anıtkabir
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