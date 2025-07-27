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Emniyet yanlarına bırakmadı! İstanbul'da terör estiren şebek cezaevini boyladı: Kalaşnikoflu saldırı anları kamerada...

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul’un dört bir yanında terör estiren şebeke parmaklıkların ardını boyladı! Haraç almak için birçok ilçede 23 ayrı kurşunlama olayı gerçekleştiren şebekenin Ataşehir’deki kalaşnikoflu saldırı anları ortaya çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 27 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan şebekenin varlığı tespit edildi.

Emniyet yanlarına bırakmadı! İstanbul da terör estiren şebek cezaevini boyladı: Kalaşnikoflu saldırı anları kamerada... 1

23 AYRI KURŞUNLAMA OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle şebeke üyelerini yakalamak için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Sultangazi, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Tekirdağ'da 23 ayrı kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Emniyet yanlarına bırakmadı! İstanbul da terör estiren şebek cezaevini boyladı: Kalaşnikoflu saldırı anları kamerada... 2

TALİMATLAR YURTDIŞINDAN GELİYOR! 27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aynı şebeke üyelerine düzenlenen operasyonda 27 şüpheli tutuklandı. Yurtdışından talimat aldıkları belirlenen şebekenin diğer üyelerini yakalamak için İstanbul ve Tekirdağ'da tespit edilen 25 adrese Özel Harekât polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskın yapıldı.

Emniyet yanlarına bırakmadı! İstanbul da terör estiren şebek cezaevini boyladı: Kalaşnikoflu saldırı anları kamerada... 3

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon düzenlenen evlerdeki 6 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet yanlarına bırakmadı! İstanbul da terör estiren şebek cezaevini boyladı: Kalaşnikoflu saldırı anları kamerada... 4

OTO GALERİYE KALAŞNİKOFLU SALDIRI

Diğer yandan 27 Haziran Cuma günü saat 04.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan oto galeriye yönelik gerçekleştirilen kalaşnikoflu saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheliler tarafından kaydedildiği görülen görüntülerde, maskeli saldırganın kalaşnikofu doldurup oto galeriye ateş açtığı anlar görülüyor. Olayla ilgili iş yeri sahibi Mustafa S.'nin şikayetçi olduğu, 4 aracın hasar gördüğün, olaydan yaklaşık 2 hafta önce ise yeğeni Şahin Ç.'nin de oto galerisinin kurşunlandığını söyleyerek şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ: "27 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTIR"

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Temmuz 2025 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan “Ataşehir’de oto galeriye kalaşnikoflu saldırı” haberine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur. Haberde yer alan olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Paylaşımdaki olayın failleri olan şüpheli şahıslar, 14.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında bahse konu şahıslarla birlikte yakalanmış, bu şahısların da aralarında bulunduğu toplam 27 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır"

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir saldırı
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