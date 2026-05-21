Emniyetten gece görüşlü İHA destekli operasyon

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından gece görüşlü kamera ile donatılan İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Gece görüşlü kamera ile donatılan İHA destekli operasyon nefes kesti.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde 337 gram metamfetamin maddesi, 255 gram yapıma hazır sıvı halde metamfetamin maddesi, 650 gram sıvı kimyasal madde, 1 adet terazi ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan tüp, süzgeç, tencere, plastik aparatlar, 1 adet uzun namlulu silah, 82 adet fişek, 1 adet pompalı tüfekle 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Mayıs 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa uyuşturucu operasyonu İHA
