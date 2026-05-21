Emniyetten gece görüşlü İHA destekli operasyon

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. Gece görüşlü kamera ile donatılan İHA destekli operasyon nefes kesti.

GECE GÖRÜŞLÜ İHA DESTEKLİ OPERASYON

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde 337 gram metamfetamin maddesi, 255 gram yapıma hazır sıvı halde metamfetamin maddesi, 650 gram sıvı kimyasal madde, 1 adet terazi ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan tüp, süzgeç, tencere, plastik aparatlar, 1 adet uzun namlulu silah, 82 adet fişek, 1 adet pompalı tüfekle 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlıktan 'yapay et' açıklaması geldi, Süper Lig'de yeni sezonun yabancı kuralı belli oldu... İşte günün haber özeti!

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır