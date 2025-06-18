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Emniyetten kumar denetimi! 4 iş yerine adli işlem, binlerce liralık yaptırım

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Söz konusu iş yerleri hakkında adli işlem başlatılırken, 22 kişiye toplam 203 bin 434 TL para cezası uygulandı.

Emniyetten kumar denetimi! 4 iş yerine adli işlem, binlerce liralık yaptırım
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından son bir ayda kent merkezinde yapılan denetimlerde 4 iş yerinde yasa dışı kumar oynandığı belirlendi. Kumar oynanmasına yer ve imkân sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplam 203 bin 434 TL idari para cezası kesildi.

'ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

Denetimlerde masa üzerinde bulunan 4 bin 500 TL paraya el konulurken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan ve vatandaşları mağdur eden yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kumar para emniyet
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