Emniyetten narkotik operasyonu: 4 tutuklama

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 989 adet sentetik ecza ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Türkmen Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 989 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 8 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili O.Y., G.B., A.I. ve G.I. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

