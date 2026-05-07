Emniyetten narkotik operasyonu: 4 tutuklama

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Türkmen Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 989 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile 8 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili O.Y., G.B., A.I. ve G.I. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı" tutuklanarak cezaevine gönderildi.



