Emrah Gülsunar gözaltına alındı! Yaptığı anket olay olmuştu: "Beni tutuklatmaya çalışıyorlar..."

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındığını duyurdu. Emrah Gülsunar'ın neden gözaltına alındığıyla ilgili resmî makamlardan henüz bir açıklama gelmezken; Gülsunar'ın sosyal medyada yaptığı anket tartışma konusu olmuş, gelen tepkiler sonrası açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

Devrim Karadağ

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındı. Gülsunar, akademisyen kimliğinin yanı sıra TV'lerde de siyasi yorumculuk yapıyordu. Söz konusu gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyuran Gülsünar'ın neden gözaltına alındığı ise merak konusu oldu.

YAPTIĞI ANKET OLAY OLMUŞTU

Gülsunar'ın sosyal medya hesabından "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için yardım istemek meşru mudur?" sorusunu sorduğu anket tepkilere neden olmuştu. Gülsunar, bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela için paylaştığını ifade etmişti.

Gülsunar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."

