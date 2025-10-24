HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Emre Apartmanı davasında tutuklu 4 sanıktan 1’i tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep’teki Emre Apartmanı ile ilgili davanın 12’nci duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklardan mimar Erol Ö. hakkında tahliye kararı verildi.

Emre Apartmanı davasında tutuklu 4 sanıktan 1’i tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı binanın enkazında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Yıkılan bina ile ilgili devam eden davada 12’inci duruşma Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhitler Ali E., mimar Erol Ö. ve mühendis Nazım T., taraf avukatları, maktul ailelerin yakınları ve sanık aile yakınları katıldı. Sanık müteahhit Ahmet Y. ise SEGBİS üzerinden katıldı.
Savcı tarafından okunan mütalaada, müteahhit Ahmet Y., Ali E. ve mühendis Nazmi T., mimar izni olmadan ve ruhsat alındıktan sonra projeye aykırı şekilde bina inşa ettikleri gerekçesiyle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmaktan "bilinçli taksirle" yargılandıkları bildirildi. Aynı dosyada yargılanan Erol Ö.’nün hakkında ise şantiye şefi olarak imza atması nedeniyle "bilinçli taksir" yargılandığı bildirildi.

Duruşmada konuşan müteahhit Ali E., suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti. Duruşmada konuşan diğer sanık Ahmet Y. ise inşaatın temelinde yanlış bir şey uygulamadığını söyleyerek beraatını talep etti. Duruşmada konuşan diğer tutuklu sanık mühendis Nazmi Y., "97 binanın ruhsatında imzam var fakat tek yıkılan bina Emre Apartmanı, bu da benim suçum değil. Ben her şeyi kanunlara uygun yaptım, beraatımı talep ediyorum" dedi. Son olarak konuşan tutuklu sanık mimar Erol Ö. ise tutuklu olmasının kanunlara aykırı olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Taraf savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti ise mimar Erol Ö., hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına diğer sanıkların tutukluluğun devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı binanın enkazında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralanmıştı.

Emre Apartmanı davasında tutuklu 4 sanıktan 1’i tahliye edildi 1Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eritmişlerdi: 6 sanığın cezası belli oldu! Aralarında lise arkadaşları da var!İş insanını parçalayıp, cesedini asitle eritmişlerdi: 6 sanığın cezası belli oldu! Aralarında lise arkadaşları da var!
İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Detaylar ortaya çıktı: Eski bakanların fotoğrafı dikkat çektiİmamoğlu'na casusluk soruşturması! Detaylar ortaya çıktı: Eski bakanların fotoğrafı dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
apartman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.