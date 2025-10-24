Emre Apartmanı davasında tutuklu 4 sanıktan 1’i tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı binanın enkazında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Yıkılan bina ile ilgili devam eden davada 12’inci duruşma Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhitler Ali E., mimar Erol Ö. ve mühendis Nazım T., taraf avukatları, maktul ailelerin yakınları ve sanık aile yakınları katıldı. Sanık müteahhit Ahmet Y. ise SEGBİS üzerinden katıldı.

Savcı tarafından okunan mütalaada, müteahhit Ahmet Y., Ali E. ve mühendis Nazmi T., mimar izni olmadan ve ruhsat alındıktan sonra projeye aykırı şekilde bina inşa ettikleri gerekçesiyle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmaktan "bilinçli taksirle" yargılandıkları bildirildi. Aynı dosyada yargılanan Erol Ö.’nün hakkında ise şantiye şefi olarak imza atması nedeniyle "bilinçli taksir" yargılandığı bildirildi.

Duruşmada konuşan müteahhit Ali E., suçlamaları kabul etmeyerek beraatını talep etti. Duruşmada konuşan diğer sanık Ahmet Y. ise inşaatın temelinde yanlış bir şey uygulamadığını söyleyerek beraatını talep etti. Duruşmada konuşan diğer tutuklu sanık mühendis Nazmi Y., "97 binanın ruhsatında imzam var fakat tek yıkılan bina Emre Apartmanı, bu da benim suçum değil. Ben her şeyi kanunlara uygun yaptım, beraatımı talep ediyorum" dedi. Son olarak konuşan tutuklu sanık mimar Erol Ö. ise tutuklu olmasının kanunlara aykırı olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Taraf savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti ise mimar Erol Ö., hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına diğer sanıkların tutukluluğun devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu

