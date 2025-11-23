EMŞAV’a yeni hizmet binası

Erzurum’da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) yeni hizmet binasının açılış yapıldı.

Derneğin uzun süredir bir hizmet binası arayışı içerisinde olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Bu konuda daha önce iki kez görüşme yapmıştık. Nasip bugüneymiş. Hem Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı’nın hem de İl Başkanlığı’nın Palandöken Belediyemizin tahsisiyle bu binada faaliyete geçmesi herkese hayırlı olsun. İnşallah terörsüz Türkiye süreciyle birlikte burada güzel faaliyetler yürütülecek ve Şehit ailelerimiz, gazilerimiz bu çatı altında bir araya gelip; dayanışma ve yardımlaşma içerisinde bu binayı güzel işlerde kullanacaklardır." dedi.

Vali Mustafa Çiftçi, "Bu vatanın asli sahipleri şehitlerimizdir. Onlar bu toprakların tapusunu canlarıyla mühürlemiş olanlardır. Milletimize armağan ettikleri bu emanetin kıymetini bilmek hepimizin boynunun borcudur" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İHA