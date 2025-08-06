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En hızlı DNS ayarları (Türkiye 2025)

Günümüzde internet bağlantısını daha hızlı hale getirmek için DNS ayarlarını değiştirmek en kolay yöntemlerden biridir. Birçok insan internet servis sağlayıcısının (ISS) otomatik olarak atadığı DNS adresini kullanmaktadır. Fakat bu ayarlar her zaman en hızlı ya da en güvenli seçenekler olduğu anlamına gelmez. Daha hızlı ve güvenli çalışan alternatif DNS servisleri de mevcuttur. Bunları kullanmak internet deneyiminizi ciddi şekilde iyileştirebilir.

En hızlı DNS ayarları (Türkiye 2025)
Defne Vera Şahin

İnternet servis sağlayıcıları, genellikle kendi DNS sunucuları üzerinden bağlantı sunarlar. Fakat bu sunucuların her zaman sorunsuz çalıştığı anlamına gelmez. Bazı zamanlarda yavaşlık, erişim kısıtlamaları ya da bağlantı sorunları yaşanabilir. Böyle durumlarda servis sağlayıcınızın size otomatik olarak atadığı DNS'yi kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Günümüzde güvenli ve hız açısından öne çıkan tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan birçok DNS seçeneği mevcuttur. Bu DNS sunucuları arasından size en uygun olanı tercih ederek internet deneyiminizi daha hızlı hale getirebilirsiniz.

En hızlı DNS ayarları 2025

Herkes hızlı bir internet bağlantısı ister. Bu noktada ise çeşitli yöntemler denenir. Bunlardan biri de hızlı DNS kaynaklarını kullanmaktır. Fakat kaynağı güvenilir olmayan DNS adreslerinin kullanımından kaçınılmalıdır. Aksi taktirde kişisel verileriniz ve kimlik bilgileriniz çalınabilir.

Performansı ve güvenliğiyle öne çıkan DNS sunucuları şu şekilde sıralanabilir:

1. Cloudflare

  • Birincil DNS: 1.1.1.1
  • İkincil DNS: 1.0.0.1

Cloudflare en hızlı DNS sunucularından biri olarak bilinmektedir. Cloudflare DNS ayarları yapmak gizlilik odaklı olduğu için kullanıcı verilerini kayıt altına almaz. Bununla beraber yüksek hız sunar.

2. Google DNS

  • Birincil DNS: 8.8.8.8
  • İkincil DNS: 8.8.4.4

Google tarafından sunulan DNS servisi yüksek hızı ve stabilitesiyle öne çıkmaktadır. Bilhassa devamlı olarak internet kullanan ve çevrimiçi olan kişiler için oldukça ideal bir alternatiftir.

3. OpenDNS

  • Birincil DNS: 208.67.222.222
  • İkincil DNS: 208.67.220.220

Cisco tarafından geliştirilen OpenDNS hem hız hem de güvenlik açısından güçlü bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Aile filtreleme gibi özellikleriyle ebeveynler için de sıklıkla tercih edilen bir sunucu.

4. Quad9

  • Birincil DNS: 9.9.9.9
  • İkincil DNS: 149.112.112.112

Quad9 kötü amaçlı siteleri ve yazılımları otomatik olarak engelleyen güçlü bir DNS servisi olarak bilinmektedir. Siber güvenliğe önem veren kullanıcılar için oldukça ideal bir seçenek olacaktır.

5. Comodo Secure DNS

  • Birincil DNS: 8.26.56.26
  • İkincil DNS: 8.20.247.20

SSL sertifikası hizmetlerinden yakından tanınan Comodo Secure sunduğu DNS hizmeti ile kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı hırsızlarına karşı yüksek koruma sağlamaktadır. Bilhassa iş amaçlı internet kullanımlarında sıklıkla tercih edilmektedir.

6. Verisign Public DNS

Birincil DNS: 64.6.64.6

İkincil DNS: 64.6.65.6

Güvenilirlik açısından kendini tanıtan bir DNS servisidir. Bu açıdan kullanıcı verilerini satmadığını garanti eden şirketlerden biri olarak bilinmektedir.

7. Yandex DNS

  • Birincil DNS: 77.88.8.7

Bilhassa Doğu Avrupa ve Rusya gibi bölgelerde yüksek performans gösteren Yandex DNS hizmeti, ek güvenlik özellikleri ve hız avantajlarına sahiptir.

8. CleanBrowsing

  • Birincil DNS: 185.228.168.168

Çocukları zararlı içeriklerden uzak tutmak için özel olarak geliştirilmiş bir DNS servisidir. Bilhassa ebeveynler tarafından sıkça tercih edilir.

9. OpenNIC

  • Birincil DNS: 192.95.54.3
  • İkincil DNS: 192.95.54.1

İnternet servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan DNS yönlendirmelerini dışında bir internet deneyimi isteyen kullanıcılara hitap etmektedir.

10. Alternate DNS

  • Birincil DNS: 76.76.19.19
  • İkincil DNS: 76.223.122.150

Reklam sunan alan adlarını engelleyerek daha temiz bir internet deneyimi isteyen kullanıcılara hitap eder.

11. AdGuard DNS

  • Birincil DNS: 94.140.14.14
  • İkincil DNS: 94.140.15.15

Reklamları ve izleyicileri engelleyerek daha hızlı ve güvenli bir internet deneyimi arayanlar için alternatif bir seçenektir.

12. Neustar UltraDNS

  • Birincil DNS: 156.154.70.1

  • İkincil DNS: 156.154.71.1

    Kimlik hırsızlarına karşı koruma sağlarken, içerikleri filtreleme özelliği mevcuttur.

13. SafeDNS

  • Birincil DNS: 195.46.39.39
  • İkincil DNS: 195.46.39.40

İstenmeyen içerikleri engelleyerek çocuklar ve işyerleri için güvenli internet sağlayan sunucular arasında öne çıkar.

14. Level3 DNS

  • Birincil DNS: 209.244.0.3
  • İkincil DNS: 209.244.0.4

Büyük şirketler tarafından kullanılan, güvenilir ve hızlı bir DNS servisi olarak bilinmektedir.

15. NextDNS

  • Birincil DNS: Kullanıcıya özel atanır
  • İkincil DNS: Kullanıcıya özel atanır

İçerikleri filtreleme ve reklam engelleme özeliğiyle dikkat çeker.

Diğer DNS sunucuları ise şu şekildedir:

GreenTeamDNS DNS Adresleri ve Ayarları

  • 81.218.119.11
  • 209.88.198.133

SmartViper DNS Adresleri ve Ayarları

  • 208.76.50.50
  • 208.76.51.51

FreeDNS DNS Adresleri ve Ayarları

  • 37.235.1.174
  • 37.235.1.177

Norton ConnectSafe DNS Adresleri ve Ayarları

  • 199.85.126.10
  • 199.85.127.10
  • 198.153.192.40
  • 198.153.194.40
  • 198.153.192.50
  • 198.153.194.50
  • 198.153.192.60
  • 198.153.194.60

Securly DNS Adresleri ve Ayarları

  • 184.169.143.224
  • 184.169.161.155

DNS değiştirme nasıl yapılır?

Windows DNS ayarlarını değiştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Windows DNS Ayarlarını Değiştirme adımları şu şekildedir:

  • Denetim Masası'nda yer alan Ağ ve Paylaşım Merkezi'ne girin, sonrasında bağlı olduğunuz interneti seçin.
  • Açılan bölümde bağlı sağladığınız internet ağı bilgileri yer alır. Bilgilerin bulunduğu sayfada "Özellikler" seçeneğine tıklayın.
  • "İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)" seçeneğini bulup "Özellikler" butonuna tıklayın.
  • “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” seçeneğini işaretleyerek tercih ettiğiniz DNS adreslerini ekleyin.

macOS DNS ayarlarını değiştirme işlem şu şekildedir:

  • "Sistem Tercihleri" bölümünden "Ağ" sekmesine girin.
  • Bağlı olduğunuz ağı seçerek "Gelişmiş" menüsüne tıklayın.
  • DNS bölümünden tercih ettiğiniz DNS adreslerini ekleyebilirsiniz.

Android DNS Ayarlarını Değiştirme adımları şu şekildedir:

  • Ayarlar > Wi-Fi bölümüne girin.
  • Bağlantı sağladığınız ağı seçin ve Gelişmiş Ayarlar bölümüne geçin.
  • IP Ayarları bölümünü Statik olarak değiştirip DNS adreslerini ekleyin.

iPhone DNS Ayarlarını Değiştirme işlemi ise şu şekilde yapılabilir:

"Ayarlar" bölümünde bulunan "Wi-Fi" kısmına girin.
Bağlantı sağladığınız ağın yanındaki “i” simgesine tıklayın.
"DNS’i Ayarla" bölümünü "Otomatik" yerine "Elle" olarak değiştirip yeni DNS adreslerini ekleyin.

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