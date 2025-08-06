En hızlı DNS ayarları (Türkiye 2025)

İnternet servis sağlayıcıları, genellikle kendi DNS sunucuları üzerinden bağlantı sunarlar. Fakat bu sunucuların her zaman sorunsuz çalıştığı anlamına gelmez. Bazı zamanlarda yavaşlık, erişim kısıtlamaları ya da bağlantı sorunları yaşanabilir. Böyle durumlarda servis sağlayıcınızın size otomatik olarak atadığı DNS'yi kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Günümüzde güvenli ve hız açısından öne çıkan tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan birçok DNS seçeneği mevcuttur. Bu DNS sunucuları arasından size en uygun olanı tercih ederek internet deneyiminizi daha hızlı hale getirebilirsiniz.
Herkes hızlı bir internet bağlantısı ister. Bu noktada ise çeşitli yöntemler denenir. Bunlardan biri de hızlı DNS kaynaklarını kullanmaktır. Fakat kaynağı güvenilir olmayan DNS adreslerinin kullanımından kaçınılmalıdır. Aksi taktirde kişisel verileriniz ve kimlik bilgileriniz çalınabilir.
Performansı ve güvenliğiyle öne çıkan DNS sunucuları şu şekilde sıralanabilir:
Cloudflare en hızlı DNS sunucularından biri olarak bilinmektedir. Cloudflare DNS ayarları yapmak gizlilik odaklı olduğu için kullanıcı verilerini kayıt altına almaz. Bununla beraber yüksek hız sunar.
Google tarafından sunulan DNS servisi yüksek hızı ve stabilitesiyle öne çıkmaktadır. Bilhassa devamlı olarak internet kullanan ve çevrimiçi olan kişiler için oldukça ideal bir alternatiftir.
Cisco tarafından geliştirilen OpenDNS hem hız hem de güvenlik açısından güçlü bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Aile filtreleme gibi özellikleriyle ebeveynler için de sıklıkla tercih edilen bir sunucu.
Quad9 kötü amaçlı siteleri ve yazılımları otomatik olarak engelleyen güçlü bir DNS servisi olarak bilinmektedir. Siber güvenliğe önem veren kullanıcılar için oldukça ideal bir seçenek olacaktır.
SSL sertifikası hizmetlerinden yakından tanınan Comodo Secure sunduğu DNS hizmeti ile kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı hırsızlarına karşı yüksek koruma sağlamaktadır. Bilhassa iş amaçlı internet kullanımlarında sıklıkla tercih edilmektedir.
Birincil DNS: 64.6.64.6
İkincil DNS: 64.6.65.6
Güvenilirlik açısından kendini tanıtan bir DNS servisidir. Bu açıdan kullanıcı verilerini satmadığını garanti eden şirketlerden biri olarak bilinmektedir.
Bilhassa Doğu Avrupa ve Rusya gibi bölgelerde yüksek performans gösteren Yandex DNS hizmeti, ek güvenlik özellikleri ve hız avantajlarına sahiptir.
Çocukları zararlı içeriklerden uzak tutmak için özel olarak geliştirilmiş bir DNS servisidir. Bilhassa ebeveynler tarafından sıkça tercih edilir.
İnternet servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan DNS yönlendirmelerini dışında bir internet deneyimi isteyen kullanıcılara hitap etmektedir.
Reklam sunan alan adlarını engelleyerek daha temiz bir internet deneyimi isteyen kullanıcılara hitap eder.
Reklamları ve izleyicileri engelleyerek daha hızlı ve güvenli bir internet deneyimi arayanlar için alternatif bir seçenektir.
İkincil DNS: 156.154.71.1
Kimlik hırsızlarına karşı koruma sağlarken, içerikleri filtreleme özelliği mevcuttur.
İstenmeyen içerikleri engelleyerek çocuklar ve işyerleri için güvenli internet sağlayan sunucular arasında öne çıkar.
Büyük şirketler tarafından kullanılan, güvenilir ve hızlı bir DNS servisi olarak bilinmektedir.
İçerikleri filtreleme ve reklam engelleme özeliğiyle dikkat çeker.
Diğer DNS sunucuları ise şu şekildedir:
GreenTeamDNS DNS Adresleri ve Ayarları
SmartViper DNS Adresleri ve Ayarları
FreeDNS DNS Adresleri ve Ayarları
Norton ConnectSafe DNS Adresleri ve Ayarları
Securly DNS Adresleri ve Ayarları
Windows DNS ayarlarını değiştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Windows DNS Ayarlarını Değiştirme adımları şu şekildedir:
macOS DNS ayarlarını değiştirme işlem şu şekildedir:
Android DNS Ayarlarını Değiştirme adımları şu şekildedir:
iPhone DNS Ayarlarını Değiştirme işlemi ise şu şekilde yapılabilir:
"Ayarlar" bölümünde bulunan "Wi-Fi" kısmına girin.
Bağlantı sağladığınız ağın yanındaki “i” simgesine tıklayın.
"DNS’i Ayarla" bölümünü "Otomatik" yerine "Elle" olarak değiştirip yeni DNS adreslerini ekleyin.