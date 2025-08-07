En iyi ücretsiz video düzenleme programları 2025

Video düzenleme programları video hazırlama sürecinde kullanılan temel araçlardır. Bu programlar kullanılarak videodaki ham görüntüler kesilir, birleştirilir, ses ve görsel efektler eklenir. Bu sayede profesyonel ve estetik bir video ortaya çıkar.

Günümüzde hem kişiler hem de profesyonel kurumlar kaliteli ve dikkat çekici videolar oluşturmak amacıyla bu programları sıkça kullanır. İzleyicinin ilgisini çekmek için göze hitap eden bir video hazırlamak için bu programları en iyi şekilde kullanmak oldukça nemlidir.

2025 ücretsiz video edit programları

1. Lightworks

Video düzenleme alanında en çok tercih edilen programlardan biri Lightworks'tür. Programın sadeleştirilmiş versiyonu ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Ücretsiz sürüm içerisinde otomatik kaydetme, çoklu kamera düzenleme (multicam), video yakalama, hassas kesme, renk düzeltme ve çeşitli efektler yer alır. Bu sayede gelişmiş bir video çıktısı almak mümkündür.

2. Shotcut

Shotcut, bilhassa video düzenlemeye yeni başlayanların ihtiyaç duyabileceği pek çok özelliği sunar. Program açık kaynaklı olması nedeniyle ücretsizdir ve Türkçe desteği de vardır. Programda içerisinde renk düzeltme, geçiş efektleri ve video yakalama gibi temel araçlar yer alır. Bununla beraber waveform ve histogram gibi görsel analizler, 4K video desteği ve zaman çizelgesi gibi profesyonel araçlar da sunmaktadır.

3. Hitfilm Express

HitFilm Express, sunduğu çeşitli düzenleme araçlarıyla her seviyeden video üretici tarafından tercih edilen bir program olarak öne çıkar. Program içerisinde yeşil ekran efektlerinden 3D videolara, katmanlı düzenlemeler için compositing araçlarından 4K video desteğine kadar birçok araç da mevcuttur. Bu açıdan video düzenleme konusunda profesyonel yapımcıların da ilgisini çekmektedir. Profesyonellerin yanı sıra kolay bir arayüz ve temel araçlara da sahiptir. Acemi kullanıcılar için eğitici içerikleri de bulunur. Bu sayede video düzenleme konusunda bir yönlendirme sağlar.

4. VSDC Free Video Editor

VSDC, Windows işletim sistemi için geliştirilen bir video düzenleme programıdır. İlk bakışta arayüzü biraz karmaşık görünse de kullanımı oldukça pratiktir. Video düzenleme konusunda yardımcı araçlara da sahiptir. Programın içerisinde metin, çizgi, grafik, filtre ve özel efektler ekleme gibi özellikleri de yer alır. Bilhassa sunum hazırlamak isteyen kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir programdır.

5. DaVinci Resolve

DaVinci Resolve, video düzenleme konusunda birçok kişi tarafından tercih edilen ücretsiz bir programdır. Bu açıdan piyasada en fazla kullanılan programlardan biridir. Bunun en büyük nedeni ise programın içerisinde bulunan çeşitli renk düzeltme ve ses düzenleme araçlarıdır. Bununla beraber çoklu kamera montajı, hareketli grafikler, video efektleri ve yüz tanıma gibi özellikler de sunar.

6. VideoPad

Son yıllarda sosyal medya, fotoğrafçılar, illüstratörler ve girişimciler tarafından çokça tercih edilen video düzenleme araçlarından biridir. Bu konuda kullanımı ve ücretsiz bir sürüm sunması oldukça etkilidir. VideoPad programı içerisinde çeşitli efektler, geçişler, metin ekleme, görüntü sabitleme, dış ses ekleme gibi özellikler yer almaktadır. Bununla beraber programdaki araçlar sürükle-bırak sistemiyle çalıştığından pratik bir kullanıma sahiptir.

7. Openshot

Türkçe dil desteği bulunan OpenShot, hem temel hem de ileri düzey video düzenleme ile ilgilenen kişiler için birçok özelliğe sahiptir. Bunlar arasında klip kesme, trimming, yeniden boyutlandırma, görsel bindirme, başlık şablonları, altyazılar, anahtar kare animasyonlar ve geçiş efektleri mevcuttur. Programın içerisinde profesyonel görünümlü 3D animasyonlar oluşturma araçları da bulunmaktadır.

8. Avidemux

Avidemux ücretsiz bir video düzenleyicidir. Programın içerisinde kesme, trimming, şifreleme ve filtre uygulama gibi araçlar yer alır. Video üzerinde çeşitli düzenlemeler yaptıktan sonra videoları farklı formatlarda dışarı aktarma olanağı da mevcuttur. Arayüzü ve kullanımı pratik olduğundan video düzenleme konusunda acemi olan kullanıcılara da hitap etmektedir. Bununla beraber az yer kapladığı için özellikle yavaş ya da eski bilgisayarlarda kullanmak için ideal programdır.