En sakin komisyon! Bakan, görünce dayanamayıp CHP'lilere teşekkür etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

ŞEHİT FOTOĞRAFLARIYLA KARŞILADILAR

CHP sıraları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i uçak kazası ve metan gazı sıkışması nedeniyle şehit olan askerlerin fotoğraflarıyla karşıladı.

Ancak bu kez diğer bütçe görüşmelerinin aksine herhangi bir kriz yaşanmadı. Güler fotoğraflara dikkatlice baktı ve CHP’li milletvekillerine teşekkür etti.

ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE ERLERİN SORUNLARI

Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri masalarına şehit aileleri, gaziler ve sözleşmeli erlerin sorunlarına yönelik dövizler bıraktı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milli Muharip Uçak KAAN'ın maketini göstererek, "partisinin savunma sanayisinin güçlenmesini desteklediğini ancak bunların siyasi şov malzemesine dönüştürülmemesi gerektiğini" söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Komisyon üyelerini selamladığı sırada, sözleşmeli erlerden ve uzman çavuşlardan her dönem Milli Savunma Bakanlığına memur alındığını bildirdi.

SAYIŞTAY RAPORLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığının 2026 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.