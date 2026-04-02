Endonezya açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Deprem haberi bu kez "Pasifik Ateş Çemberi" üzerindeki en hareketli noktalardan biri olan Endonezya’dan geldi. Ülke gece yarısı büyük bir sarsıntı yaşadı. Maluku Denizi merkezli gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildi.

Endonezya açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Maluku Denizi açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Maluku Adası'nın Ternate şehrinin 126 kilometre kuzeybatı açığı olan sarsıntı kaydedildi.

Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çevredeki adalarda yıkıma yol açtı.

Endonezya açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi 1

Depremin ardından yayımlanan dev dalga uyarısı daha sonra kaldırıldı.

Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, ölü ve yaralıların olabileceğinden endişe ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

