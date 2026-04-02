Endonezya açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Maluku Denizi açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuzey Maluku Adası'nın Ternate şehrinin 126 kilometre kuzeybatı açığı olan sarsıntı kaydedildi.

Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem çevredeki adalarda yıkıma yol açtı.

Depremin ardından yayımlanan dev dalga uyarısı daha sonra kaldırıldı.

Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, ölü ve yaralıların olabileceğinden endişe ediliyor.

