Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Bayraktar: "Nadir element rezervi keşfettik. Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Alparaslan Bayraktar, nadir element rezervizyle ilgili müjdesini paylaştı. Katıldığı televizyon programında bakanlık tarafından yapılan çalışmaları ve hedefleri paylaşan Bayraktar, nadir element rezerviyle ilgili de "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz" dedi.

"ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAK REFORM PAKETİNİ MECLİSE SUNDUK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Bayraktar, şu bilgileri aktardı;

"Yenilenebilir enerji konusunda çalışmalarımız son hız devam ediyor. Bazı çalışamalar için uzun izin süreçleri var. Çalışma alanında ilk kazmayı vurmak için dört yıllık bir izin süreci olan konular var. Bu yüzden Meclis'te reform paketi hazırlanıyor. Mayıs ayında geçmesini bekliyoruz. Bu tür çalışmarda süreçler hızlanacak.

"ENERJİDE TEK KAYNAĞA BAĞLI OLMAK SIKINTI. İSPANYA ÖRNEĞİNDE GÖRDÜK"

Enerji elde edilmesi konusunda küçük yatırımcı da sistmein içinde olmasını istiyoruz. Daha küçük güneş enerjisi depolama yöntemlerini, kişiler evinin çatısına koyarak enerji elde edebilsin diye yaygınlaştıracağız ve önünü açacağız. Çünkü enerjide tek bir kaynağa bağlı olmak sorunlar yaratıyor. Bakın, İspanya örneğinde bunu gördük."