HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Bayraktar: "Nadir element rezervi keşfettik. Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında, "Nadir element rezervi keşfettik. Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz" açıklamasını yaptı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Bayraktar: "Nadir element rezervi keşfettik. Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz"
Mustafa Fidan

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Alparaslan Bayraktar, nadir element rezervizyle ilgili müjdesini paylaştı. Katıldığı televizyon programında bakanlık tarafından yapılan çalışmaları ve hedefleri paylaşan Bayraktar, nadir element rezerviyle ilgili de "Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz" dedi.

"ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAK REFORM PAKETİNİ MECLİSE SUNDUK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Bayraktar, şu bilgileri aktardı;

"Yenilenebilir enerji konusunda çalışmalarımız son hız devam ediyor. Bazı çalışamalar için uzun izin süreçleri var. Çalışma alanında ilk kazmayı vurmak için dört yıllık bir izin süreci olan konular var. Bu yüzden Meclis'te reform paketi hazırlanıyor. Mayıs ayında geçmesini bekliyoruz. Bu tür çalışmarda süreçler hızlanacak.

"ENERJİDE TEK KAYNAĞA BAĞLI OLMAK SIKINTI. İSPANYA ÖRNEĞİNDE GÖRDÜK"

Enerji elde edilmesi konusunda küçük yatırımcı da sistmein içinde olmasını istiyoruz. Daha küçük güneş enerjisi depolama yöntemlerini, kişiler evinin çatısına koyarak enerji elde edebilsin diye yaygınlaştıracağız ve önünü açacağız. Çünkü enerjide tek bir kaynağa bağlı olmak sorunlar yaratıyor. Bakın, İspanya örneğinde bunu gördük."

02 Mayıs 2025
02 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gergin anlar! AK Partili isimler Meclis toplantısını terk ettiGergin anlar! AK Partili isimler Meclis toplantısını terk etti
Kırmızı bültenle aranan 4 isim Türkiye'ye getirtildiKırmızı bültenle aranan 4 isim Türkiye'ye getirtildi
Anahtar Kelimeler:
enerji rezerv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Bayraktar: "Nadir element rezervi keşfettik"

Bakan Bayraktar: "Nadir element rezervi keşfettik"

Yunanistan'dan, Türkiye ile gerilimi tırmandıracak adım!

Yunanistan'dan, Türkiye ile gerilimi tırmandıracak adım!

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! O uyurken elektrik sobası tutuştu...

Eski Türkiye güzeli ölümden döndü! O uyurken elektrik sobası tutuştu...

İlginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

İlginç olay! Gözaltına alınanlar arasında eski vali ve emekli albay da var

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.