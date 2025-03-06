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Enerya İl Müdürü Ersöz, hayatını kaybetti

06.03.2025 09:08
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Aydın'da doğalgaz firması Enerya'nın il müdürü olarak görev yapan ve bir ay önce beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan Osman Ersöz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Enerya İl Müdürü Ersöz, hayatını kaybetti

Enerya Aydın İl Müdürü Osman Ersöz, yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ersöz'ün entübe olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Ersöz, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir aylık yaşam mücadelesini kaybeden Ersöz'ün ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Aydın'da 11 yıldır görev yapan Müdür Ersöz'ün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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